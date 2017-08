Mestre admite que la renovación de Messi "pinta muy bien" pero que no está cerrada

17/08/2017 - 15:11

"Me sorprendería mucho que al final no lleváramos a cabo la firma"

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Jordi Mestre, ha admitido este jueves que no hay acuerdo total cerrado con el jugador Leo Messi para su renovación de contrato, y si bien ha comentado que "todo pinta muy bien" ha señalado que se está trabajando y que le sorprendería, eso sí, que finalmente no hubiera acuerdo ni firma.

"La renovación de Leo es un tema que tenemos clarísimo y hace tiempo que estamos trabajando. Todo pinta muy bien y me sorprendería mucho que al final no lleváramos a cabo la firma", señaló en rueda de prensa.

Previamente, el vicepresidente había comentado que la renovación es un tema hablado con Messi y su entorno y que está "acordado" a falta de la firma, pero sus posteriores palabras dejaron entrever que todavía no estaría el acuerdo sellado al cien por cien. "Está todo correcto a falta de la firma", aportó.

Con este matiz, el de que se sigue trabajando actualmente y que no hay firma, Mestre desmiente las palabras del presidente, Josep Maria Bartomeu, el mes pasado en Catalunya Ràdio. "Lo importante es que Leo seguirá en el Barça cuatro años más y podremos disfrutar de su fútbol. Era su deseo y el nuestro. Es un éxito de todos", señaló entonces el presidente.

Mestre, en la presentación de Paulinho como nuevo jugador blaugrana, también afrontó las dudas sobre la salida de Neymar al PSG por la cláusula de rescisión de 222 millones de euros pese a que él mismo dijera, días antes, que estaba seguro al 200 por cien de que se iba a quedar. "¿Me faltaron 22, eh? No iba tan mal encaminado", se atrevió a bromear.

"Arrepentirme no. Veníamos de la temporada pasada, con muchos comentarios de que Neymar se iba y no renovaría y al final renovó. En junio, no había ningún 'input' de que Neymar se quisiera marchar. Pero al ver que no se define, empezamos a tener dudas y yo ya había dicho que al 200% se quedaba. En aquel momento no había dudas, y no queríamos que se fuera, para nosotros ha sido muy importante", señaló.

No obstante, reconoció después que los jugadores del Barça sí podían saber que Neymar se iba cuando éste se lo comunicó en la boda de Leo Messi. "Que lo hayan sabido los jugadores es una cosa, pero ellos no hacen los contratos. A quien ha de informar el jugador o su padre, su representante, es a la directiva. Que lo supieran los jugadores en la boda de Messi es un detalle de Neymar, pero a efectos relevantes no sirve para nada. El padre nos decía que sí seguía y el jugador no decía 'ni ase ni bèstia' (nada)", argumentó.

Por otro lado, negó que exista una campaña real pidiendo la dimisión de Bartomeu. "Diría a los aficionados que son libres de expresarse como quieran y contra quien quieran, con respeto y sin insultar. Que haya una petición para que el presidente dimita no me consta en absoluto. Ha habido momentos mejores en el mandato, pero que tengan paciencia. Se sigue trabajando y hay que tener esperanzas", alegó.