Koke: "El primer objetivo es ser regulares"

Majadahonda (Madrid), 17 ago (EFE).- Koke Resurrección, tercer capitán del Atlético de Madrid, marcó este jueves la regularidad como el "primer objetivo" del equipo en esta temporada, con el "reto" de los tres primeros partidos como visitante, y calificó a Diego Costa, pretendido por el club, como un "grandísimo" jugador.

"El objetivo es sobre todo empezar bien la temporada. El año pasado nos costó mucho empezar. Veníamos de un duro golpe, no empezamos como deberíamos haber empezado y la primera parte de la temporada no fuimos regulares. El primer objetivo es ser regulares", valoró en rueda de prensa tras el entrenamiento en Majadahonda.

"Es un reto jugar los tres primeros partidos fuera de casa, que no es fácil. Ese es nuestro principal objetivo ahora mismo", añadió Koke, polivalente en el medio campo para ayudar al equipo "ya sea en el medio, en la banda, adelante o detrás". "Me encuentro muy bien y siempre quiero ayudar al grupo", agregó el centrocampista.

Al final del curso espera el Mundial. "Estar en la mejor forma este año es muy importante tanto a nivel de club como de selección. Quiero hacer un buen año para ir a ese ansiado Mundial que todo el mundo quiere jugar", explicó Koke, que también fue preguntado por Diego Costa, objetivo prioritario del club en cuanto a fichajes.

"Sabemos todos quién es Diego. Ahora mismo es jugador del Chelsea y sabemos su situación, que no está viviendo un buen momento allí. No te puedo decir más, no sabemos si va a venir aquí, va a seguir en el Chelsea o dónde se va a ir. Es un grandísimo jugador", recalcó.

"Tenemos que hablar de los que estamos. Somos un grupo fuerte y, si se confirma que Diego Costa puede venir o que lo van a fichar en enero, vendrá a ayudar al grupo, como siempre ha hecho cuando estuvo aquí, y desearle lo mejor", concluyó.