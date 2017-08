Piqué, resignado en el banquillo del Bernabéu: "Nos están metiendo un baile estos tíos... me cago en la puta"

Después reconoció en zona mixta la superioridad blanca

Piqué hizo de capitán y fue el más crítico del Barcelona

Imagen: Deportes Cuatro

Gerard Piqué fue uno de los grandes protagonistas en el partido de vuelta de la Supercopa de España disputado en el estadio Santiago Bernabéu. El central azulgrana se retiró en la segunda mitad con molestias y después reconoció la superioridad del equipo de Zidane en zona mixta.

Antes de eso, en la segunda mitad, se pudo ver a totalmente resignado en el banquillo del Barcelona ante el juego del equipo rival. "Nos están metiendo un baile estos tíos... me cago en la puta", fueron sus palabras según desvela Deportes Cuatro.

En las imágenes se ve a un Piqué totalmente hundido, resignado, desanimado y con la mirada perdida ante un Real Madrid totalmente superior. El central estuvo sin jugar prácticamente toda la segunda parte.

Ya en zona mixta, Piqué reconoció ante los medios la superioridad del Real Madrid. "No estamos en el mejor momento, ni como equipo ni como club. Debemos estar lo más juntos posible y remar hacia adelante. Debemos convivir con la derrota, aceptar que el Madrid es mejor, y ahora más que nunca debemos estar juntos", confesó Piqué, que evitó hablar sobre los refuerzos que necesita el equipo.

"No es cuestión nuestra. Tenemos que dedicarnos a jugar. Esto es muy largo y hay margen de mejora. Pero en los nueve años que estoy aquí es la primera vez que me siento inferior al Madrid. Es cierto que han ganado la Liga de Campeones, pero no hace mucho vinimos aquí y ganamos", concluyó.