Paulinho: "Estoy preparado para el Barça, he perseguido el sueño de estar aquí"

17/08/2017 - 15:42

El nuevo jugador del FC Barcelona José Paulo Bezerra Maciel Junior 'Paulinho' ha asegurado que está "preparado" para jugar de blaugrana y encajar en el ADN del equipo, y que ha luchado por hacer realidad el sueño de jugar en el Camp Nou y de poder ayudar a sus nuevos compañeros a volver a ganar títulos.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

"Trabajaré con humildad y habrá resultados. Estoy preparado, por eso he perseguido el sueño de estar aquí. Haré todo lo posible para que Suárez o Messi decidan los partidos, porque son ellos quienes deciden", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que es capaz de jugar de titular en el Barça. "Sé que puedo jugar aquí, por eso he hecho tantos esfuerzos. El equipo tiene un estilo, un ADN, y estoy convencido de que puedo encajar aquí. A mí las cantidades de dinero no me interesan tanto", relativizó.

"Es una satisfacción muy grande estar aquí. He cumplido un sueño propio. Quiero agradecer el esfuerzo de la directiva para que pudiera estar aquí. Este sueño que tanto quería y tanto había buscado se ha cumplido, y mi dedicaré a fondo a ayudar a mis compañeros", ahondó.

Pese a reconocer que tuvo ciertas dudas en cuanto se habló del interés del Barça en él, señaló que no se lo pensó dos veces para aceptar la oferta. "La respuesta es muy fácil, el Barça. Es verdad que al principio tenía alguna duda, pero era porque en China era muy feliz y allí recuperé la confianza y gané títulos. Pero el Barça es un sueño, y quien me conoce sabe por lo que he pasado para llegar aquí y lo demostraré con grandes partidos y ayudando a ganar títulos", manifestó.

"Siempre en mi vida he pensado que los retos se deben afrontar con valentía. No me gusta hablar por hablar, me gusta demostrar las cosas con hechos. Tengo que jugar, esforzarme al máximo, ayudar al Barça a ganar", argumentó.

Paulinho, a sus 29 años, se escudó en su carrera para asegurar que jugará donde haga falta y que, pese a que le guste estar cerca del área, puede jugar de destructor de juego. "Mis virtudes y cualidades se han ido demostrando en mi trayectoria. Siempre he jugado muy avanzado, me gusta jugar cerca del área. Esta es mi mentalidad, pero ayudaré donde haga falta, si he de jugar más en defensa lo haré. Dependerá de las circunstancias y del partido", comentó.

Por otro lado habló de su irregular paso por la Premier, en el Tottenham, antes de irse a China. "La primera temporada en el Tottenham fue muy buena, en la segunda no tuve continuidad de juego. Quizá no fuera mi mejor temporada, no salieron las cosas como quería, pero ya es pasado. Acepté el desafío del fútbol chino y allí he recuperado la ilusión y confianza", señaló.