Garitano: "Ojalá fuese el mismo guión de la temporada pasada"

Madrid, 17 ago (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, dijo sobre la nueva campaña que afronta su equipo en la máxima categoría del fútbol español, y que arranca este viernes con un duelo ante el Alavés en el estadio de Butarque, que "ojalá fuese el mismo guión de la temporada pasada".

"Es muy complicado hacer lo del año pasado, lo vamos a intentar. El segundo año es diferente, igual de difícil pero diferente. Mantenemos la misma idea, pensar en ser mejores cada día para poder llegar en las mejores condiciones a cada uno de los partidos y competirlos ante rivales que en la mayoría de los casos son muy superiores a nosotros", dijo ante los medios.

Sobre el primer choque, declaró: "No sé cómo está el equipo pero sí que todo el mundo va a estar muy ilusionado por empezar otra vez en una categoría como Primera. Pero no sé el nivel que podemos dar, tendremos que ir viendo sensaciones. Va entrando gente, hemos traído gente nueva".

Garitano encuentra similitudes entre los suyos y el rival: "Somos dos equipos muy parejos, con una trayectoria en los últimos años parecida. Este año tenemos bastantes cambios en las dos plantillas. Nos conocemos. Tanto el Alavés como nosotros creo que tenemos que ir creciendo durante la temporada y tendremos que esperar hasta el último trozo para incorporarnos.

"Espero del Alavés lo mismo, que le den continuidad a lo que estaban haciendo el año pasado e intentar mejorar lo que hicieron. No será sencillo para ellos porque el listón del año pasado es muy alto. Es un club que es muy parecido a nosotros, que iremos creciendo. Para los dos equipos mantener la categoría sería otro paso importante para su crecimiento como club", apuntó también.

El entrenador confirmó que ya tiene decidido quién será el guardameta entre Cuéllar y Champagne y se refirió a la llegada de posibles refuerzos: "Están estos y hay que sacarle el mayor rendimiento a lo que hay, no voy a buscar ninguna excusa en nada. Necesitamos jugadores pero a partir de ahí veremos si vienen o no vienen. Mientras no vengan sacaremos todo el rendimiento que se pueda a los jugadores que tengo".

"Cualquiera puede jugar mañana, la adaptación ha sido bastante buena y bastante rápida porque además este club facilita todo eso. Un ambiente familiar, cercano. Para gente que viene de fuera es bastante sencillo. Algunos han estado desde el principio, otros se han ido incorporando. Cualquiera de ellos podría competir tranquilamente empezando por el partido de mañana", subrayó asimismo.

Por último quiso mandarle un mensaje a la afición: "Que no se olviden de quiénes somos, dónde estamos, con quién tenemos que pelear y que no nos tiene que cambiar nada de la temporada pasada. Los objetivos son los mismos, misma ilusión, mismo talante positivo para venir aquí. No nos puede cambiar nada. Es fundamental no confundirte y no creerte más de lo que eres, saber quién eres. A partir de ahí disfrutar con el equipo y disfrutar cada quince días de jugar con los mejores del mundo".