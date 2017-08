Marcelino: "Agradezco la ilusión con mi llegada pero yo no gano partidos"

17/08/2017 - 16:12

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha agradecido este jueves a un día de debutar en LaLiga Santander como técnico 'che' el apoyo y la ilusión que ha generado su llegada a Mestalla pero ha recordado que él no gana partidos, sino que debe hacerlo un grupo en el que confía dado que le hacen disfrutar en los entrenamientos y tener buenos augurios, si bien ve complicado estar en la zona alta de la tabla.

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

"Agradezco la ilusión que hay con mi llegada pero yo no gano partidos. Tengo una trayectoria bastante dilatada ya, somos personas con trabajo, rigor, exigencia y método. Pero tenemos que formar una buena plantilla y equipo y Mestalla no me preocupa, está con su equipo. Llevan temporadas que han sufrido bastante, es el momento de establecer otra temporada y palpamos que las cosas se están haciendo diferente", comentó en rueda de prensa.

Prometió hacer todo lo posible para llevar al Valencia "a la zona que se merece". "No va a ser fácil. Hay equipos muy asentados en esa parte alta de la tabla y nosotros tenemos que reconstruir. Pero soy muy optimista porque estoy satisfecho con lo que percibo. Cuando un entrenador disfruta con su trabajo palpa situaciones positivas", se sinceró.

"Soy optimista pero no adivino. Creo que vamos a tener un buen equipo, primero por los que están que me transmiten sensaciones muy positivas, ilusión y ambición y unas tremendas ganas de revertir las situaciones anteriores. Luego tendremos que acertar en las incorporaciones para aumentar las posibilidades del equipo", auguró.

De momento, Marcelino se marca como objetivo confeccionar un buen equipo y ser competitivos. "Quiero que la afición esté satisfecha y ganar cada partido. Afrontaremos cada partido como una final. Mañana es el primer partido, queremos ganarlo y vamos a poner todo de nuestra parte. Queremos que el rival palpe que va a ser muy complicado ganar en este campo", apuntó sobre la UD Las Palmas y resto de equipo que vayan a pasar por Mestalla.

"Estoy completamente seguro de que van a llegar como mínimo cuatro jugadores. Me conocéis poco, pero no cambio el mensaje cada cuatro días o en función de un resultado. Cuando me pongo delante de vosotros procuro ser frío y analítico y no contar milongas. Hay una realidad y unas circunstancias que marcan el mercado y estoy convencido de que van a llegar cuatro fichajes", aseguró.

Pero, si a día de hoy no se han hecho incorporaciones, es porque valoran por encima de todo el "acertar antes que el sumar efectivos". "Creo que van a venir jugadores importantes. El objetivo es generar una plantilla muy competitiva. A día de hoy nos faltan integrantes para hacerlo. Luego hacer un equipo con esa plantilla, porque es diferente tender una buena plantilla a un buen equipo, ahí entra el trabajo", comentó sobre lo que espera del mercado y de su equipo.

"Estamos lejos de lo que podemos ser, pero con la máxima motivación, ambición e ilusión de ganar este partido. Llevamos seis semanas trabajando con estos futbolistas, de los cuales estoy orgulloso por la actitud. Estamos sentando bases muy sólidas a nivel de grupo y de metodología y lo que queremos desarrollar en filosofía y estilo de juego", aportó.

Sobre Las Palmas, aseguró que les recibirán con "máximo respeto" pero con ilusión y convencimiento y ambición de sumar los tres puntos. "Es un equipo creativo con mucho talento, ha perdido algunos jugadores importantes pero ha incorporado a otros como Vitolo, de primerísimo nivel. Respetamos mucho al rival, habrá que hacer un esfuerzo para disminuir esa creatividad y buscaremos la portería rival para marcar goles", comentó sobre el equipo canario.