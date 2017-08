Luis Suárez hizo tocamientos obscenos hacia el público cuando el Bernabéu se mofó de él

El público del Bernabéu le grito varias veces "¡Suárez vete al teatro!"

Era la 'venganza' por el 'piscinazo' del penalti del partido de la ida

Captura de cómo Suárez primero escupe y luego se 'toca' mientras el público se mofa de él. Imagen: Deportes Cuatro

Luis Suárez, delantero del FC Barcelona, no tuvo una buena noche frente al Real Madrid en la vuelta de la Supercopa de España. El delantero uruguayo no sólo vio como su equipo perdía sin apenas capacidad de reacción, sino que mandó también un balón al palo (tras otro palo de Messi) y terminó lesionado. Un problema en la rodilla lo dejará fuera de los terrenos de juego durante al menos un mes. Además, el público se mofó de él. Y él no reaccionó de la mejor de las maneras.

En un puñado de ocasiones la parroquia del Bernabéu le recordó lo pasado en el choque de ida, cuando fingió el penalti con el que el Barça empató aquel partido antes de que Cristiano Ronaldo y Asensio pusieran el 1-3 definitivo. "¡Veta el teatro! ¡Luis Suárez vete al teatro! ¡Veta al teatro! ¡Luis Suárez vete al teatro!", le repitieron.

Ante esta situación, ante estas mofas, Suárez (que pudo ser blanco justo antes de fichar por el Barça) miró al público en tono desafiante. Primero, escupió en dirección a la grada. Luego, se tocó sus partes en un par de ocasiones. Puede que fuera casualidad, nada más, pero viendo su cara, tal y como reflejaron las cámaras de Cuatro, parecía mostrar su hartazgo con estos comentarios críticos que le llegaban desde el Bernabéu.