Simeone: "Entusiasmo, ilusión y humildad"

Majadahonda (Madrid), 18 ago (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este viernes que su equipo inicia la liga con "entusiasmo, ilusión, humildad y ganas de hacer las cosas bien" y remarcó que la fuerza del grupo está en que se conocen y saben lo que quieren, tras un verano sin poder fichar.

"Estamos en la víspera de empezar un nuevo torneo, con lo que representa: entusiasmo, ilusión, humildad, ganas de hacer las cosas bien... Y después el campo va a ser el que vaya marcando las dificultades que noté la temporada pasada. Hoy siento la alegría, el entusiasmo y la emoción de volver a empezar a competir", declaró.

Sin opción de fichar, por la sanción de la FIFA, es el mismo equipo de hace un año con toda la base principal del grupo. "El club ha hecho un esfuerzo enorme para poder sostener a jugadores muy importantes. Que se hayan quedado con nosotros futbolistas que pueden hacer diferencias en el torneo español habla del trabajo muy bueno que está haciendo el club", dijo el técnico.

"Y, a partir de eso, tratar de reflejarlo en el campo. Lo que algunos creen que puede ser una debilidad, el no haber podido traer futbolistas, yo miro siempre la parte positiva, que nos conocemos, sabemos lo que queremos, sabemos lo que vamos a jugar y, a partir de eso, reforzar el doble la esencia y la idea del equipo", añadió.

La esencia es intocable para Simeone, aunque no los sistemas ni la forma de juego. "Ustedes me conocen. No me ato absolutamente a nada. Siempre tengo necesidades de buscar mejores soluciones para que los futbolistas jueguen mejor y en consecuencia sea mejor el equipo, pero siempre enganchándome a lo que voy viendo", apuntó.

"No soy partidario de una idea absoluta y que después se choque con la realidad que uno tiene. Prefiero siempre ir detrás de lo que pase, ir resolviendo situaciones que el equipo necesite y sostener la esencia que tiene este equipo desde hace mucho tiempo. Y eso no se va a cambiar juguemos de la forma que juguemos", insistió.

Entre esos factores hay uno clave: la regularidad. No la tuvo el Atlético en noviembre y diciembre del curso pasado y le mermó para competir por el título. "Para todos los entrenadores y futbolistas la regularidad es lo más difícil que tiene este juego. Cuando uno la tiene, está más cerca de lograr objetivos muy importantes", expuso.

"Para eso hay que estar fuerte mentalmente, competir y trabajar", incidió Simeone, que afronta este mismo sábado en Girona el primero de los tres encuentros seguidos que jugará fuera de casa: "Como voy partido a partido, me da igual. Me han dicho que tenemos que jugar fuera de casa, jugamos ahí y no me cambia nada".

"El Girona, aparte de ordenado, es un equipo que tiene claro cómo jugar. En los partidos que los hemos visto, siempre han ido de menos a más, respondiendo muy bien en el partido entre semana del otro día con el City, pero sobre todo un equipo que tiene muy claro la idea. Y cuando te encuentras equipos así, siempre son peligrosos", afirmó.

"No soy partidario de muchas palabras, porque la realidad es lo que cuenta y lo que cuenta es mañana, cuando arranquemos, tener la misma humildad, entusiasmo y pasión por jugar el primer partido que el Girona", continuó Simeone, que declaró: "La motivación de parte del rival es absolutamente similar a la nuestra".

El entrenador no habló de Víctor Machín, 'Vitolo', fichado por el Atlético de Madrid para el mes de enero ("Me importa el Girona, sinceramente", respondió a una pregunta sobre el extremo) ni de la posibilidad de incorporar a Diego Costa: "No es jugador nuestro y lo único que me importa es el partido de mañana de Girona".