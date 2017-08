Berizzo: "El Espanyol nos va a exigir mover el balón con inteligencia y paciencia"

18/08/2017 - 13:30

El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, ha asegurado que el RCD Espanyol, al que se enfrentarán este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán (22.15 horas) en la primera jornada de LaLiga Santander, les exigirá "mover el balón con inteligencia y paciencia", y ha apelado a conseguir un buen resultado ante el cuadro catalán, ya que "si uno arranca tarde, lo lamenta luego".

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"No creo que haya cambiado mucho, conserva su entrenador, muy inteligente y que explota muy bien sus recursos. Juega en un sistema mixto a veces, usa sus atacantes de una manera u otra según convenga, con bandas rápidas, defensa sólida, laterales profundos... Un rival que va a exigir mover el balón con inteligencia y paciencia porque cuando contragolpea te hace daño", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, el técnico argentino sabe que les espera "un partido intenso, de paciencia y de uso de balón". "Esperemos empezar a construir victorias. El de mañana es un partido para ponernos en situación", indicó. "Me gusta arrancar fuerte los campeonatos. Si uno arranca tarde, lo lamenta luego", añadió.

Así, Berizzo explicó que empieza una temporada "ilusionante" y que la intención es "empezar fuerte". "Cada partido tiene su dificultad y su necesidad. En una competición tan continuada, esforzada y exigente la revisión del partido tras partido hay que hacerla. Salimos de un partido exigente de Turquía, viene la Liga y nos espera un partido el martes", subrayó.

Además, afirmó que no le preocupa un posible cansancio por la disputa del partido de ida del 'play-off' de Liga de Campeones ante el Istanbul Basaksehir (1-2) y la proximidad de la vuelta, que se disputará el martes. "Es la consecuencia de transformarse en un equipo importante, competir cada tres días con la exigencia a tope de ganar. Cada partido que enfrento lo imagino con posibilidades de ganar. No hay partido que te permita bajar la guardia. Así nos preparamos siempre y así para mañana", manifestó.

Por otra parte, el de Cruz Alta dejó entrever que habrá cambios para llegar frescos al duelo ante el conjunto turco y valoró el estado de forma de Jesús Navas y Nolito. "Están más arriba de la media y acercándose al mejor nivel, pero para eso necesitan minutos; mañana seguramente tendrán más, imaginando que también serán opciones para el martes... La carga tiene que ser la suficiente pero no la exagerada", dijo, afirmando que hay jugadores que llegaron a la preparación "un poco retardados" y que deben ponerse "al nivel de los demás".

Por último, el 'Toto' rehusó hablar de objetivos a largo plazo esta temporada. "Me marco ganar todos los partidos que juegue, no me vas a escuchar generar auto convencimiento aquí, lo tengo. No trato de vender algo en lo que no creo, y creo que nosotros jugamos 38 ligas de un partido, así lo imagino. Todos los partidos para nosotros son una oportunidad de mostrar lo buen equipo que somos, nuestra ambición de control y protagonismo y esa es mi idea de juego", concluyó.