Sánchez Flores: "No me veo hablando de fichajes cuando nos invade una tristeza importante"

18/08/2017 - 14:23

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha evitado hablar este viernes de posibles fichajes dada la "tristeza importante" que viven en el club tras el atentado de este jueves en Barcelona si bien ha asegurado que el equipo está preparado para el debut ante el Sevilla FC en LaLiga Santander y dispuesto a ser tan fiables como el año pasado.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"No me veo hablando de fichajes cuando nos invade una tristeza importante. Fue un día triste y todavía no lo he superado. Ha sido muy duro. Nos ha tocado vivirlo muy de cerca y eso te hace sentir muy inseguro", comentó en rueda de prensa.

Sánchez Flores comentó que actualmente se vive en un mundo amenazado. "Lamentamos profundamente lo ocurrido y damos nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y heridos. Ahora solo espero que seamos capaces de recuperar la tranquilidad y la buena salud de esta magnífica ciudad", comentó.

Así, pese a no querer hablar de fichajes, sí matizó sus palabras tras la derrota en Nápoles sobre el estado del proyecto y la presencia del club en el mercado de fichajes. "Ahora mismo lo más importante es cómo llegue equipo, no cómo esté yo. Tras perder ante el Nápoles no estaba ni contento ni feliz, acabábamos de perder 2-0 e hicimos un partido que no nos gustó y dije lo que sentía en ese momento", apuntó.

Para la visita a Sevilla pide ser un conjunto fiable, y restó hierro al resultado del año pasado. "En un 6-4 la diferencia no deja de ser de dos goles, y en un campo como el Pizjuán no significa nada. Sabemos de la dificultad del escenario, el Sevilla en casa es muy fuerte. En el primer partido siempre hay un ambiente muy adverso, pero la situación es un poco diferente; nos conocemos, competimos bien en muchos campos, hicimos una buena temporada", manifestó.

"Estamos preparados para empezar y jugar, no vamos ni a dramatizar ni exagerar los momentos positivos que pueda tener el equipo. El año pasado fuimos fiables, tenía las cosas clarísimas y este año lo volvemos a tener muy claro. Ahora todo es posible, todo está en juego. Enfoco los partidos para disfrutar y exigir, no son a vida o muerte ya que hay que jugarlos todos. Lo único que me importa es competir y hacerlo bien", se sinceró el técnico.

Por otro lado no desveló si el central Naldo, último refuerzo en llegar hasta el momento, será titular. "Su experiencia le hará acortar plazos de lo que queremos. Tendrá que conocer lo que hacemos, conjuntarse en tarea defensiva y prestar mucha atención. Decidiremos mañana si es titular o no, pero si lo hace estoy convencido de que está preparado".

Sobre Hernán Pérez y su posible salida se limitó a decir que el jugador está en la lista porque sigue pensando en el Espanyol. "Todos tenemos la mente puesta en el Espanyol. Hernán entrena bien, está disponible y ello le hace ser un posible jugador para salir en terreno de juego", comentó.

En cuanto al rival, reconoció que el Sevilla con Sampaoli era difícil de detectar la organización ofensiva al ser "bastante desorganizada". "Era difícil encuadrarlos dentro de un marco táctico porque tenían una gran libertad y aparecían y desaparecían espacios. Hacían temblar los dibujos. Con Berizzo son más reconocibles, es parecido a lo que hizo con el Celta. Siguen siendo muy buenos, tienen una gran plantilla, es el equipo que más ha invertido en fichajes y pretende acercarse a los tres de arriba. Los respetamos y competiremos con ellos para sacarles un buen resultado", apuntó.