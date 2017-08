Girona-Atlético, debutante contra favorito

Girona/Madrid, 18 ago (EFE).- El estreno de la Liga 2017-18 será este sábado el debut en la máxima categoría del Girona y su estadio Montilivi, la primera parada para el Atlético de Madrid de Diego Simeone, entre los favoritos a la Liga, sin fichajes hasta enero, pero con un equipo hecho que ambiciona asaltar de nuevo la cima.

No lo hace desde el curso 2013-14, la única de las últimas trece temporadas que el título no fue para el Barcelona o el Real Madrid, pero siempre es el desafío desde el que parte cada proyecto del equipo desde la llegada del técnico; un lustro en el que no se ha movido del podio, con cuatro terceras plazas y el citado campeonato.

La persecución de su objetivo, una vez más alguno de los tres primeros puestos, comienza en Girona, ilusionado ante el primer encuentro de su existencia en la elite del fútbol español, después del anhelado e histórico ascenso del pasado curso y con el reto de la permanencia, por la que peleará ya desde este mismo sábado.

Se cruza con el Atlético, que reinicia su ambición con la misma base que el pasado curso, en la que permanecen todos sus jugadores de referencia, a la que sólo han llegado los argentinos Axel Werner y Luciano Vietto, este último con su futuro en el aire, y de la que han salido los portugueses André Moreira y Tiago Mendes, ahora asistente del cuerpo técnico, y el italiano Alessio Cerci.

Son los únicos cambios en la plantilla, a falta de qué sucede con Vietto -este viernes entró en la convocatoria para Girona- y del mercado invernal, cuando ya habrá concluido la sanción de la FIFA que pesa sobre el Atlético. Entonces llegará seguro Víctor Machín, 'Vitolo', y posiblemente Diego Costa, pretendido por el club.

En esas circunstancias, el Atlético es el mismo de hace un año, con Augusto Fernández repuesto de la lesión de rodilla que le apartó de la competición desde el pasado septiembre; asume los mismos desafíos de competir por todo y de salida presenta toda la base del once tipo de la anterior campaña, alterado para este sábado por la sanción de Diego Godín y las lesiones de Filipe Luis y Kevin Gameiro. Son las tres bajas de Diego Simeone para Girona.

José María Giménez cubrirá la ausencia de su compatriota en el centro de la defensa, con Stefan Savic a su lado; Lucas Hernández suplirá al lateral izquierdo brasileño, de baja las dos últimas semanas por una lesión muscular; y Fernando Torres, como en el tramo final del pasado curso, jugará en ataque junto a Antoine Griezmann.

El internacional francés sigue como líder ofensivo del once del Atlético, en el que también permanecen inamovibles el portero Jan Oblak, el lateral Juanfran Torres o los centrocampistas Gabi Fernández, Saúl Ñíguez, ya listo una vez completada su pretemporada específica, Koke Resurrección o Yannick Carrasco.

Esa es la alineación probable del Atlético para el estreno del sexto proyecto de la era Simeone, después de un mes y doce días de pretemporada, del pasado 7 de julio hasta este sábado, y de seis amistosos de preparación sin derrotas, pero con algunas dudas, tanto en defensa como en ataque y a examen en la primera jornada de Liga.

Enfrente, el Girona, que tras conseguir el histórico ascenso a Primera el pasado junio, llega al encuentro frente a los colchoneros lleno de moral gracias a la victoria del pasado martes ante el Manchester City en la 41 edición del Trofeo Costa Brava.

Como voces autorizadas dentro del vestuario, los capitanes Àlex Granell y Pere Pons verbalizaban la ilusión que reina en Girona minutos después de superar al conjunto de Josep Guardiola en un gran partido.

Según Granell, llevan "muchos años deseando jugar en Primera y, con esta ilusión, se puede luchar contra todos", mientras que Pons, que esta semana ha renovado hasta 2020, pronosticaba que, "con la ayuda de todos, este año será increíble".

Pero, pese a la confianza que ha proporcionado la victoria ante el Manchester City, lo cierto es que, hasta el martes, la pretemporada gerundense había levantado muchas dudas.

En especial, la incertidumbre se ha centrado en una delantera que en estos momentos tan solo cuenta con dos efectivos: el '9' Christian Stuani y el extremo Marlos Moreno.

A ellos dos se une ahora el nigeriano "Larry" Kayode, que ya se entrena con la plantilla rojiblanca después de hacerse oficial su cesión al Girona por parte del City.

Con éstos tres delanteros y un cuarto que puede llegar antes de que se cierre el mercado, los de Montilivi intentaran paliar los problemas sufridos a la hora de finalizar las jugadas en una pretemporada que han cerrado con dos victorias y seis goles a favor en ocho partidos.

Analizando los últimos amistosos de preparación, la única duda en el 3-5-2 de Pablo Machín para el estreno en Primera parece estar en el acompañante de Pere Pons en el centro del campo.

Esta posición se la disputarán entre Àlex Granell, uno de los capitanes, y Douglas Luiz, el prometedor centrocampista brasileño por el que el Manchester City ha pagado doce millones de euros al Vasco da Gama antes de cederlo al Girona.

El resto de la alineación gerundense parece clara, con cinco futbolistas del curso pasado y cinco recién llegados, entre los que se cuenta a un Pablo Maffeo que jugará cedido en Montilivi por el conjunto 'citizen' por tercera temporada consecutiva.

Éstos once hombres estarán comandados en la banda por Pablo Machín, que ha admitido en reiteradas ocasiones la admiración y la identificación de su equipo con el Atlético de Madrid y su entrenador, el 'Cholo' Simeone.

Después de firmar la ampliación de su contrato con el Girona hasta junio de 2019, el soriano dirigirá su 150 partido oficial a las órdenes del equipo catalán.

- Alineaciones probables:

Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Marc Muniesa, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell o Douglas Luiz, Borja García, Portu; y Christian Stuani.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Giménez, Savic, Lucas; Carrasco, Gabi, Saúl, Koke; Griezmann y Fernando Torres.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (C. Valenciano).

Estadio: Montilivi.

Hora: 20.15.

La clave: El desborde de Griezmann y Carrasco.

El dato: El Atlético de Simeone, tres empates y dos victorias en sus cinco estrenos de la Liga.

La frase: "No soy partidario de muchas palabras, porque la realidad es lo que cuenta y lo que cuenta es mañana, cuando arranquemos, tener la misma humildad, entusiasmo y pasión por jugar el primer partido que el Girona", dijo este viernes Simeone.

El entorno: El estadio Montilivi acoge su primer encuentro en Primera División.