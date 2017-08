(Previa) El Chelsea mide sus primeras urgencias en la visita al Tottenham

18/08/2017 - 16:48

El estadio de Wembley, donde el Tottenham juega actualmente como equipo local, acogerá este fin de semana el primer partido de Premier League de su historia con la visita del Chelsea, vigente campeón que viene de una sorprendente derrota en la apertura de la competición, mientras que el Manchester City recibirá al Everton en el otro duelo destacado de la segunda jornada.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La irrupción desde del banquillo de Álvaro Morata, autor de un gol y una asistencia, fue la única buena noticia para el Chelsea en la derrota ante el Burnley (2-3), que también dejó las sanciones de Gary Cahill y Cesc Fàbregas, ambos expulsados.

Antonio Conte tampoco podrá esta jornada contar con los lesionados Eden Hazard y Pedro Rodríguez, ni con Diego Costa, que sigue a la espera de que se resuelva su hipotética salida al Atlético de Madrid. Por todo ello, el defensor del título atraviesa sus primeras urgencias y no quiere ser el primer campeón que pierde en las dos primeras jornadas del campeonato.

La temporada pasada, el Tottenham fue el gran rival del equipo 'blue' en la Premier y aspira a mantenerse como candidato en una temporada extraña en la que jugará en Wembley porque aún no tiene estadio propio tras la demolición del viejo White Hart Lane. Los 'Spurs', que no han realizado ni un fichaje este verano, no fallaron en su debut ante el Newcastle de Rafa Benítez (0-2).

SANDRO Y ROONEY CONTRA GUARDIOLA

También respondieron en la jornada inicial los equipos de Manchester, en el caso del United con el añadido de erigirse en primer líder de la competición. Con Romelu Lukaku como nuevo ídolo local tras su gran estreno con los 'diablos rojos', José Mourinho quiere seguir la buena línea en campo del Swansea City.

Por su parte, al City de Pep Guardiola le espera un duelo más exigente en casa frente al Everton, que la temporada pasada endosó a los 'citizens' su peor derrota de toda la temporada (4-0). El delantero español Sandro Ramírez ya destaca con los 'toffees' y Wayne Rooney buscará el gol 200 de su carrera en la Premier.

Además, el Liverpool, que sigue sin Coutinho a la espera de que se resuelva su posible fichaje por el Barcelona, recibirá al Crystal Palace, mientras que el Arsenal, en una situación similar con el futuro incierto de Alexis Sánchez, visitará al Stoke City, que se acaba de reforzar con Jesé Rodríguez.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 2.

-Sábado.

Swansea City - Manchester United.

AFC Bournemouth - Watford.

Burnley - West Bromwich Albion.

Leicester City - Brighton & Hove Albion.

Liverpool - Crystal Palace.

Southampton - West Ham United.

Stoke City - Arsenal.

-Domingo.

Huddersfield Town - Newcastle United.

Tottenham Hotspur - Chelsea.

-Lunes.

Manchester City - Everton.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS J G E P F C Pts.

1. Manchester United 1 1 0 0 4 0 3.

2. Huddersfield Town 1 1 0 0 3 0 3.

3. Manchester City 1 1 0 0 2 0 3.

3. Tottenham Hotspur 1 1 0 0 2 0 3.

5. Arsenal1 1 0 0 4 3 3.

6. Burnley1 1 0 0 3 2 3.

7. Everton1 1 0 0 1 0 3.

7. West Bromwich Albion 1 1 0 0 1 0 3.

9. Liverpool 1 0 1 0 3 3 1.

9. Watford1 0 1 0 3 3 1.

11. Southampton 1 0 1 0 0 0 1.

11. Swansea City 1 0 1 0 0 0 1.

13. Leicester City 1 0 0 1 3 4 0.

14. Chelsea1 0 0 1 2 3 0.

15. Bournemouth 1 0 0 1 0 1 0.

15. Stoke City1 0 0 1 0 1 0.

17. Brighton and Hove Albion 1 0 0 1 0 2 0.

17. Newcastle United1 0 0 1 0 2 0.

19. Crystal Palace 1 0 0 1 0 3 0.

20. West Ham United 1 0 0 1 0 4 0.