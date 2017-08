Setién, sobre el estado del Barça: "Oportunidades como esta no tienes muchas"

18/08/2017 - 16:51

"No es por menospreciar a Alcácer, pero Suárez es una amenaza permanente, si no está mejor"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis Balompié, Quique Setién, ha reconocido que acudirán al Camp Nou con "ilusión" y la intención de aprovechar el 'a priori' mal estado de forma del FC Barcelona así como sus bajas de importancia, como la del delantero Luis Suárez, para sacar algo de provecho de la primera jornada de LaLiga Santander.

"No soy un adivino ni sé lo que va a pasar porque sin esos jugadores el Barça sigue siendo un gran equipo. Vamos con muchísima ilusión. Oportunidades como esta, en estado de forma, no tienes muchas a lo largo de toda la temporada. Vamos a ver si somos capaces de aprovechar todas esas circunstancias", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, comentó que habrá que ver si el Barça "da el nivel que es capaz de dar". "En estos partidos está muy por debajo de su nivel real. El domingo veremos a un equipo y a unos jugadores heridos que van a salir a muerte para demostrarse a sí mismos que no están tan mal. Veremos lo que dan de sí, igual que nosotros", señaló tras la derrota blaugrana en la Supercopa de España.

"Cuando se ganan partidos con la contundencia que lo ha hecho el Real Madrid en estos dos últimos uno tiende a pensar en crisis, pero creo que estas en realidad son situaciones que se prolongan en el tiempo, no se limitan a un partido ni dos. El Barcelona es cierto que ahora no está en un buen momento. Han sucedido cosas inesperados en este equipo que creo que les han afectado seriamente", argumentó al respecto.

De todos modos negó que el Barça esté en crisis. "Es cierto que hay algunas deficiencias que tiene que tratar de mejorar, pero no preveo que vaya a jugar contra nosotros un Barcelona en crisis. Es un equipo que tiene muchas cosas positivas incluso estando como está y que realmente le comprometió al Real Madrid en muchos momentos", relativizó.

Sí celebró, en lo meramente deportivo, la baja por lesión del delantero Luis Suárez. "Cuando vimos que Luis Suárez estaba lesionado, no es por menospreciar a Alcácer, pero Suárez es una amenaza permanente. Si Suárez y Neymar no están, mejor. Si Messi está al 50%, también. Es obvio que lo tenemos que aprovechar y si podemos lo vamos a hacer. Hemos trabajado muy bien el partido", apuntó.

También se mostró contento en cuanto a cómo ha aceptado el grupo su sistema de juego. "Todos los entrenadores tratamos de convencer a nuestros jugadores de lo que queremos. Si les dejásemos pensar sobre cuál sería la manera ideal de jugar de cada uno no les pondrías de acuerdo. Con la manera que nosotros hemos planteado y por la que creo que estamos aquí, los futbolistas se identifican mucho. Lo único que nos queda es cohesionarnos bien y sincronizar movimientos", señaló.

Además, la pretemporada ha dado buenos frutos. "Hay muchas cosas de los partidos que hemos jugado de las que estamos satisfechos. Ha habido momentos que hemos tenido posesiones muy largas contra rivales muy importantes de 'Champions'. Nos falta finalizar mejor y hacer gol con todo lo que generamos por detrás. A veces eso no es fácil, conseguir que el equipo rival no te genere ocasiones y que no las meta. Estoy muy contento con muchas de las cosas que veo en mi equipo", aseguró.

En cuanto a la salida de última hora de Pezzella, apuntó que fue a petición del jugador. "Cree que puede jugar en otro equipo y tener un rol de titular indiscutible. Esto es lo que ha elegido, no me ha parecido correcto frenarle salida o manifestarle a él o al club que no se vaya. Creo que esa posición la tenemos relativamente bien cubierta. Ahora ha llegado Javi García, que ha jugado partidos en esa posición. Es un jugador polivalente que nos puede cumplir perfectamente esa función", manifestó.

"En principio me da la impresión de que es un poco pronto. Quiero ver el entrenamiento de mañana y decidir en consecuencia. No ha jugado todavía y no tiene esa confianza total que necesita un jugador para rendir en su máxima expresión. Vamos a ver qué sucede, igual mañana me sorprende y lo podría considerar", comentó sobre Cristian Tello y su presencia en el Camp Nou tras superar su lesión.