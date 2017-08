Simeone: "Lo tengo clarísimo, Diego Costa no es un jugador nuestro"

18/08/2017 - 17:11

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconocido que el club ha realizado "un esfuerzo enorme para poder sostener a jugadores muy importantes" durante este verano en el que no pueden fichar por sanción, añadiendo que tiene "clarísimo" que Diego Costa sigue perteneciendo al Chelsea.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Lo tengo clarísimo, Diego Costa no es un jugador nuestro. Lo único que me importa es el partido de mañana contra el Girona y vivimos de esos tres puntos", aclaró Simeone en rueda de prensa, donde tampoco quiso valorar la llegada de Vitolo en el mercado invernal. "Me importa el Girona, sinceramente", apostilló.

A un día del debut liguero, el técnico recalcó que "la víspera de un nuevo torneo siempre representa entusiasmo, ilusión, humildad y ganas de hacer las cosas bien", aunque luego "el campo marcará las dificultades" que notó "la temporada pasada" con el pobre inicio de su equipo en la competición.

"El club ha hecho un esfuerzo enorme para poder sostener a jugadores muy importantes. Que se hayan quedado futbolistas que pueden marcar la diferencia habla muy bien del trabajo que está haciendo el club y ahora debemos reflejarlo en el campo. Algunos creen una debilidad que no hayamos podido traer futbolistas, pero yo siempre veo la parte positiva: nos conocemos, sabemos lo que queremos y vamos a reforzar el doble la esencia y la idea del equipo", arengó.

Analizando los planteamientos que empleará esta temporada, el 'Cholo' subrayó que no se ata "absolutamente a nada" y que irá "buscando las mejores soluciones para que el equipo sea mejor" a lo largo del curso.

"Siempre me voy enganchando a lo que voy viendo. No soy partidario de una idea absoluta que luego choque con la realidad, prefiero ir resolviendo las situaciones que el equipo necesite. Es la esencia de este equipo desde hace mucho tiempo y no va cambiar juguemos de la forma que juguemos", reflexionó.

"EL GIRONA TIENE CLARA SU IDEA Y ESOS EQUIPOS SON PELIGROSOS"

En este sentido, dijo que "la regularidad es lo más difícil que tiene este juego". "Cuando un equipo logra la regularidad está más cerca de lograr los objetivos importantes, para eso hay que trabajar y ser fuertes mentalmente. Esperamos que esa regularidad que el año pasado enganchamos a partir de enero la podamos tener cuanto antes esta temporada", pidió.

En cuanto a su primera rival del curso, Simeone apuntó que el Girona "aparte de ser un equipo ordenado tiene claro cómo jugar". "En los partidos que les hemos visto siempre han ido de menos a más, respondiendo muy bien en el partido contra el City. Pero sobre todo tienen muy clara su idea de juego y esos equipos siempre son peligrosos. Denemos tener la misma humildad y entusiasmo que el Girona", reclamó.

Por último, el argentino también tuvo palabras de aliento para las víctimas de los atentados en Barcelona. "Ayer fue un día durísimo para todos. Solidaridad, tristeza, empujar todos los que queremos la paz porque, como bien dijo Lionel (Messi) en un mensaje que le leí, somos muchos más lo que queremos la paz que los que no", remarcó."