El Liverpool rechaza 125 millones del Barça por Coutinho

18/08/2017 - 18:38

El Liverpool ha rechazado una tercera oferta del FC Barcelona por su centrocampista Coutinho de 125 millones de euros, manteniendo la postura de no negociar sobre la que ha insistido durante las últimas semanas el técnico 'red' Jürgen Klopp.

LONDRES, 18 (Reuters/EP)

Según informan medios británicos, el Barça sigue encontrando la negativa del club inglés en su intención de encontrar un sustituto para Neymar Jr en el club de Liverpool. El también brasileño puso rumbo al PSG dejando en las arcas azulgranas 222 millones de euros a principios de agosto.

Desde el Barcelona se ha confirmado la intención de hacerse con los servicios del centrocampista brasileño del Liverpool, así como con el extremo francés del Borussia Dortmund Ousmane Dembélé. Sin embargo, ni el club inglés ni el alemán están por la labor de vender.

Klopp ha insistido en su posición de no querer desprenderse del jugador, aunque también ha recordado que no es suya la decisión final sino de los dueños del club. Coutinho no jugó en el estreno de la Premier el pasado sábado ante el Watford (3-3) ni lo hará este sábado ante el Crystal Palace por una lesión en la espalda.