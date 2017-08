La segunda oportunidad de Gaitán

Majadahonda (Madrid), 18 ago (EFE).- El argentino Nicolás Gaitán, centrocampista del Atlético de Madrid, encara la nueva temporada como una reválida, sujeto al examen que supuso un primer curso por debajo de las expectativas y ante una segunda oportunidad para demostrar todo el talento que le llevó hasta el club hace un año.

Lo necesita el Atlético, por todos los recursos que le puede aportar un jugador de su clase, y lo necesita él mismo, porque, un año después de su llegada, ha sido hasta ahora un futbolista sin el protagonismo esperado, lejos de la transcendencia que tuvo en las seis campañas que defendió al Benfica, con el que ganó diez títulos.

Hasta el momento, Gaitán no ha sido aquel Gaitán que deslumbró en el equipo portugués, incluido un partido impactante, con un gol suyo, en un triunfo del conjunto luso en el estadio Vicente Calderón en la Liga de Campeones 2015-16. En el Atlético, ha sido una pieza secundaria; un recurso en el banquillo y un titular esporádico.

"Creo que venir a un club nuevo no es fácil. Me costó también cuando llegué al Benfica. Simeone me pide lo que le pide a todos los compañeros. A mí se me está haciendo un poco más difícil", explicó mediado el curso pasado, en enero de 2016, cuando intentaba encontrar su mejor versión, aún inédita al completo en el Atlético.

Ha demostrado detalles, facilidad para el pase, algún regate de su repertorio, pero con cuentagotas, sin la constancia que requiere su equipo y sin la dimensión que tiene su fútbol. Trasladado a los números: 36 partidos, cuatro goles y cuatro asistencias la pasada temporada, en la que fue titular en veinte ocasiones de 53 posibles, sin contar los cinco encuentros oficiales que se perdió por lesión.

De sus cuatro tantos, dos los concentró en un 7-1 al Granada en el Vicente Calderón, otro se lo marcó al Guijuelo en la Copa del Rey (0-6) y uno más valió tres puntos para el Atlético, en un 1-0 al Betis en la Liga en el Vicente Calderón, justo en su momento de más continuidad en el once de Simeone: tres encuentros consecutivos allá por enero de 2017 o siete de diez entre ese mes y el de febrero.

Hasta entonces, sólo había sido titular en apenas siete duelos; desde entonces, sólo lo fue en cinco más en cuatro meses, en los que una lesión sufrida en el Camp Nou frente al Barcelona le mermó en sus apariciones en el once y en los partidos, de nuevo relegado al banquillo que se convirtió casi en una rutina a lo largo del año.

Fue el decimoséptimo jugador de la plantilla por número de minutos durante la pasada campaña. Sólo los porteros Miguel Ángel Moyá y André Moreira y los centrocampistas Tiago Mendes, Thomas Partey, Augusto Fernández -lesionado desde septiembre hasta junio- y Alessio Cerci jugaron menos que él durante el ejercicio 2016-17.

Ahora, con toda la pretemporada al completo en sus piernas -la anterior, cuando llegó al Atlético, se incorporó trece días más tarde por la Copa América- y dentro del once tipo en los amistosos veraniegos, una vez que Saúl Ñíguez se sumó más tarde al trabajo por el Europeo sub'21, este curso le abre una nueva ocasión.

Desde este mismo sábado en Girona, donde no jugará de inicio, pero es uno de los previsibles cambios según se desarrolle el partido, y donde asoma de nuevo dispuesto a recuperar el nivel que tuvo en el Benfica y que aún aguardan y confían en el Atlético para esta temporada, para su segunda oportunidad en el club rojiblanco.