Machín, "enormemente satisfecho y orgulloso" de seguir en el Girona

Girona, 18 ago (EFE).- El entrenador del Girona, Pablo Machín, se ha declarado "enormemente satisfecho y orgulloso" en el acto que ha servido para presentar el acuerdo de prolongación de su contrato hasta 2019.

"La confianza siempre ha sido plena. En ningún momento he sentido ninguna duda con mi trabajo", ha indicado el técnico soriano, que llegó a Montilivi en marzo de 2014 para salvar a un equipo que parecía condenado al descenso a Segunda B.

Pablo Machín ha querido remarcar qué es lo que puede ofrecerle al Girona: "Saben que van a tener una implicación máxima, una ilusión que cada año se renueva".

Machín ha destacado la idoneidad de Montilivi para un técnico como él: "Siempre he tenido claro que estaba en un buen sitio para crecer y desarrollarme como entrenador".

Asimismo, ha querido reivindicar el papel de sus compañeros del cuerpo técnico y de todos los trabajadores de la entidad, ya que "cualquier persona del club siempre pone de su parte para que los futbolistas puedan desarrollarse de la mejor manera".

Respecto a los cambios en la plantilla, Machín ha apuntado lo siguiente que, "aunque ha habido muchos cambios de futbolistas", siempre han sabido reinventarse "y dar un pasito más para mejorar el equipo y que sea más competitivo".

El soriano también ha querido subrayar su carácter y su fórmula de trabajo: "No me gusta soñar mucho. Soy bastante realista, me hubiera costado mucho pensar que, en tres años, estaríamos en Primera. Lo que sí que tengo claro es que los éxitos se consiguen trabajando y dando el máximo".

Aun así, Machín ha reconocido sentirse feliz por haber sido parte importante en el ascenso logrado, que "siempre se va a recordar", por lo que se siente "muy orgulloso de haber sido el capitán que dirige el barco".

Sobre la Primera división, el técnico ha admitido que es "muy exigente", pero ha reconocido que confía en conseguir "la permanencia, que es el objetivo".

En el acto de hoy también han intervenido el director deportivo, Quique Cárcel, y el presidente, Delfí Geli, que han agradecido a Machín que haya decidido seguir en el Girona después de conseguir el ascenso, "el éxito más importante de la historia del club".