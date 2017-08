Murillo, presentado junto a Gabriel Paulista en el Valencia: "Han sido un par de semanas bastante complicadas"

19/08/2017 - 16:23

El nuevo jugador del Valencia, el colombiano Jeison Murillo, ha admitido durante su presentación como jugador del conjunto 'che' que en las semanas previas a su fichaje ha tenido "ansiedad" y ahora quiere devolver la "confianza" recibida, un mensaje en el que coincide el otro nuevo jugador valencianista, el brasileño Gabriel Paulista.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Han sido un par de semanas bastante complicadas en cuanto a ansiedad e incertidumbre por el saber cuándo tenía que viajar, cuándo tenía que presentarme... Siempre he estado disponible para venir, solo que por temas externos no había podido hacerse realidad. Lo importante es que ahora estoy aquí y quiero demostrar por qué me han dado la confianza y hacer lo que el mister quiere", explicó el colombiano en rueda de prensa.

En cuanto a lo que puede aportar al equipo, Murillo se definió como un futbolista "veloz" y "trabajador". "Muchas ganas, mucho rendimiento, mucho trabajo, mucho sacrificio. Tácticamente, el fútbol italiano me ha ayudado muchísimo. Mi característica es la velocidad. Luego ya toca demostrar en el campo lo que valgo", indicó.

Preguntado por su posible debut en el Santiago Bernabéu, el colombiano dijo estar "disponible" para Marcelino García Toral. "Todos tenemos las ganas y la intención de jugar siempre. Estar a disposición del míster es vital, y más con la confianza que nos está dando. Toca trabajar, toca estar a punto para poder disputar los partidos. En cuanto a lo personal, he venido trabajando normalmente con el Inter, he tenido minutos en pretemporada y ojalá pueda llegar a tope para el partido", admitió.

Su compañero Gabriel Paulista aclaró que en dos semanas estará "listo para jugar", por lo que no llega al partido contra el Real Madrid. "Yo creo que en dos semanas ya estoy listo para jugar. Yo quiero jugar todos los partidos, pero tengo que trabajar antes y no podría llegar al 100% y no hacer un buen trabajo, un buen debut. Voy a prepararme bien, recuperarme y estar disponible para el míster y el cuerpo técnico", apuntilló el brasileño.

Cuestionado por su posible convocatoria para el próximo Mundial, Gabriel dijo que sería "increíble" pero que sólo "piensa" en el "Valencia". "Aquí voy a trabajar mucho para tener otra oportunidad y nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol, tengo que estar preparado. Primero voy a pensar en el Valencia, hacer lo mejor aquí; las cosas pasan poco a poco. Si voy a la selección brasileña, sería increíble jugar un Mundial con mi selección", prosiguió.

Ambos jugadores confían en estar "arriba" en la clasificación y elogiaron a su nueva afición, de la que dijeron que siempre "ayuda" al equipo "desde el primer minuto" y que el "ambiente" como local les "motiva" para empezar a dar lo mejor.