Paulinho: "Jugar en el Barcelona es un triunfo para mí"

19/08/2017 - 17:17

El reciente fichaje del FC Barcelona José Paulo Bezerra, 'Paulinho', ha declarado que jugar en el conjunto blaugrana es "un triunfo" después de su periplo en diferentes clubes y tras las dificultades que ha atravesado a lo largo de su carreram, recordando su "difícil" infancia.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Mi infancia fue difícil. Como es el caso de otros jugadores, mis padres no tenían recursos para mantenernos y vivíamos en un sitio muy precario. Crecí jugando al fútbol y ahora llegar al Barcelona es un triunfo para mí", afirmó en declaraciones al conjunto culé.

El brasileño hizo un repaso de su trayectoria deportiva. "Empecé a jugar al fútbol con cinco años, mi hermano jugaba en el Corinthians. Fui aprendiendo a través de él. Mi madre era la que me acompañaba a los entrenamientos y siempre le estaré agradecido por ello. A los cinco años comencé a jugar al Fútbol sala hasta los 12 o 13 años", señaló.

El Vilnius lituano fue el primer club europeo en el que militó el brasileño y un año después, el de Sao Paulo se marchó al Lódz polaco. "Cuando llegué a Lituania en 2006 me sentí mal, fue muy difícil tomar la decisión de separarme de mi familia. Afortunadamente tenía muchos compañeros de equipo brasileños. Me fui por problemas de racismo, algo que sigue existiendo, desgraciadamente", subrayó.

"En 2008, en Polonia, le dije a mis padres que no quería seguir jugando al fútbol, perdí las ganas y ellos me respondieron que no sabía hacer nada más. Me convencieron y volví a Brasil", indicó.

A pesar de haber pertenecido a numerosos equipos, el mediocentro admitió que su mejor momento tuvo lugar en su país natal. "El mejor momento de mi carrera lo viví en el Bragantino, antes de jugar en el Corinthians. Era un equipo sencillo y estaba feliz aun jugando en una división inferior. Después, en el Corinthians viví cuatro años impresionantes, ganando títulos y jugando muchos partidos", declaró.

Tras su periplo en el fútbol brasileño, Paulinho volvió a Europa para jugar en el Tottenham. "La primera temporada fue magnífica. Era feliz, jugaba casi todos los partidos pero eso cambió en la segunda campaña. No jugaba, el entrenador tenía otros planes y no era feliz. Cuando acabó la temporada me reuní con mis agentes y decidí salir para decidirme por el fútbol chino", explicó.

Antes de aterrizar en Barcelona, el nuevo fichaje del club blaugrana disputó dos temporadas en el Guangzhou Evergrande. "El fútbol chino es una cultura distinta, les respeto mucho y les tengo mucho cariño. Futbolísticamente fue una gran diferencia dejar la Premier para jugar allí. La segunda temporada conseguí adaptarme, mi familia y yo estábamos muy tranquilos. Ya en 2015 jugué contra el Barça en el Mundial de Clubes y hablaba con mis compañeros de la calidad que tenían de mover el balón, era increíble", manifestó.