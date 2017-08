Valverde: "Los partidos contra el Real Madrid me han servido de mucho"

Sant Joan Despí (Barcelona), 19 ago (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que las dos derrotas ante el Real Madrid en la Supercopa de España le han servido "de mucho" con vistas al futuro, y ha subrayado que quiere "jugar bien para ganar".

En la previa del estreno liguero contra el Betis, el preparador extremeño ha asegurado que le gustaría cerrar la plantilla "cuanto antes", para saber con los jugadores que va a contar a lo largo de la temporada y ha explicado que el Barça debe ser "un grupo compacto" para poder ayudar a Leo Messi.

"Los dos partidos contra el Real Madrid me han servido de mucho y nos sirven de mucho. Han sido dos encuentros perdidos en los que, por momentos, hemos tenido una buena y una mala cara. Sabemos que tenemos que aprender muchas cosas", ha señalado en rueda de prensa Valverde.

Para ello, el técnico de la primera plantilla azulgrana ha apuntado que el equipo debe adaptarse al perfil de sus futbolistas. "Tenemos que encontrar nuestro camino en función de los jugadores que tenemos", ha afirmado el preparador extremeño, quien ha precisado que le gustaría tener un plantel "acorde con las exigencias" de un club como el Barcelona.

En este sentido se ha mostrado algo contrariado con el hecho de que, a 19 de agosto, la primera plantilla no esté cerrada, si bien ha subrayado que es algo habitual en el fútbol actual.

"Me gustaría que fuera así y tener los equipos al comienzo de la pretemporada para trabajar, ir jugando partidos y poder trabajar los mecanismos necesarios para afrontar la competición", ha agregado.

Con Neymar da Silva en el París Saint-Germain -"su baja nos ha hecho cambiar de guión", ha dicho- y Luis Suárez, baja por una lesión en la rodilla, Leo Messi será mañana la referencia en ataque.

En este sentido, Valverde ha insistido en la necesidad de potenciar las virtudes del delantero argentino: "Es el mejor jugador del mundo, es la suerte que tenemos. Entre todos le tenemos que ayudar en el campo, encontrar el juego para que él se sienta a gusto y pueda hacer su juego y hacer brillar a sus compañeros. Las miradas se centran en él, pero todos tenemos que ser un grupo compacto para que nos ayude".

El encuentro ante el equipo andaluz estará marcado por los atentados terroristas que el pasado jueves dejaron en Cataluña catorce muertos y más de un centenar de heridos, algo que, según Valverde, "te hace reflexionar lo relativo que es todo cuando tienes problemas".

"No tenemos miedo y tenemos que hacer frente todos a estas circunstancias y la mejor manera es continuar adelante. Sabemos que todos somos víctimas potenciales en un momento determinado. No lo controlas, pero lo que no podemos hacer es escondernos", ha reflexionado.

Sobre el Betis, entrenado por Quique Setién, el extécnico del Athletic Club espera un rival "valiente" que les va a someter a una "presión muy alta".

Por ello, ha puntualizado que la única manera de sumar los tres puntos mañana es a través del buen juego. "Lo prioritario es ganar y jugar bien. No sé cómo se gana jugando mal", ha indicado.

Por último, el técnico azulgrana ha reconocido que Andrés Iniesta, que arrastra molestias debido a una contusión, no se ejercitará en el entrenamiento de este sábado.

Sí que estará, en cambio, Gerard Piqué, que con molestias en el aductor, si bien no se decidirá si entra en la lista de convocados hasta después del entrenamiento.