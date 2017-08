Ziganda no quiere solo ganar sino además "merecer ganar y transmitir ilusión"

Lezama (Vizcaya), 19 ago (EFE).- José Ángel 'Cuco' Ziganda se ha mostrado ilusionado con su estreno liguero en San Mamés y espera que el Athletic Club no solo gane el domingo al Getafe, sino que además haga "bien las cosas" y transmita "ilusión y fuerza" a sus aficionados.

"Nos gustaría ganar, pero también hacer más cosas. Merecer ganar, hacerlo bien, transmitir ilusión y que la gente que viene a ver el Athletic se divierta y se sientan reflejada. No solo es venir y ganar", ha subrayado el técnico en la rueda de prensa previa al partido de la primera jornada.

Ziganda ha confirmado que tanto el portero Kepa Arrizabalaga como el delantero Iñaki Williams van a ser titulares mañana ante el conjunto azulón en un once que puede presentar más novedades en función de la evolución de los "golpes y sobrecargas" que sufrieron algunos futbolistas el pasado jueves frente al Panathinaikos.

Uno de ellos es Iker Muniain. El navarro "casi no podía apoyar el pie" ayer al regreso de Grecia, "aunque solo era una contusión" por lo que el técnico confía en que pueda estar disponible para este estreno de Liga.

Acerca del encuentro, Ziganda espera un partido "cerrado" ante un Getafe "sólido" que "juega junto y con pocos espacios entre líneas".

"Llevan un mes y medio esperando este partido y lo habrán preparado con mimo. Va a ser partido de dominar y de tener paciencia porque el desorden puede facilitar contras que nos pondrían en peligro. A ver si somos capaces de tener ritmo alto de juego y no ser precipitados", ha incidido.

Cuestionado sobre las conclusiones que sacó tras la remontada en Atenas en la ida del 'playoff' de la Liga Europa, un partido al que el Athletic le dio la vuelta en siete minutos tras ir perdiendo 2-0, Ziganda cree que "no fue casualidad" ni que jugaran "tan mal" durante la primera hora ni que al final acabaran ganando.

"Hay que coger el valor de cada una. Por un lado, tenemos un margen de mejora importante y por otro somos un equipo muy bravo y que no solo remonta en casa, sino también fuera. Tenemos que valorar los pros y los contras. Hay poco tiempo para pensar en mucho más", ha reflexionado.

Por último, cuestionado sobre las opciones de reforzar la plantilla antes de que finalice el mercado, el técnico cree "al 99%" que no habrá novedades, aunque se ha mostrado encantado de la plantilla de la que dispone y de los dos refuerzos captados del filial, Unai Núñez e Íñigo Córdoba.

"Me doy con un canto en los dientes con el equipo que tenemos. No hay refuerzos y que no lo entiendan fuera de aquí puede ser, pero si no lo entiendo yo, mal voy", ha dicho.

"Los refuerzos son dos chicos de la cantera que son nuestra ilusión y la base del futuro. Es la clave de todo esto, meter a gente que alucine de estar aquí. Es lo que queremos. Con esto se ha ido siempre y con esto vamos a ir. No me siento motivado ni identificado para cambiar ese orden de las cosas", ha concluido.