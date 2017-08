Valverde: "Los problemas están para afrontarlos, tengo un gran equipo y ganas de empezar la temporada"

19/08/2017 - 19:19

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha declarado que tiene "ganas" de comenzar la temporada en LaLiga Santander y ha comentado que tiene "un gran equipo" y que "los problemas están para afrontarlos" en relación a la derrota frente al Real Madrid en la Supercopa, la marcha de Neymar y la lesión de Luis Suárez, baja frente al Betis este domingo en el Camp Nou.

"El reto más bonito es el que se tiene delante, he tenido situaciones complicadas pero dispongo de un gran equipo y ganas de empezar la temporada, hay que responder bien. Los problemas están para afrontarlos, no para pensar en que son más grandes de lo que son. Habrá momentos en los que juguemos mejor pero nunca hay que perder la cara al juego", declaró en rueda de prensa.

Respecto al primer encuentro ante el Betis, el extremeño fue tajante. "Espero un Betis con iniciativa, jugando como quiere su entrenador, queriendo la posesión y ofreciendo una presión alta, algo que ya es habitual en muchos equipos. Quien sepa salir de esa presión puede tener campo para correr y crear ocasiones. No creo que se metan atrás, serán valientes, algo que se ha visto durante la pretemporada. Hay que ganar jugando bien, esa es la idea", apuntó.

El técnico culé habló sobre el estado de forma de tres de sus jugadores de cara al primer partido de Liga: Iniesta, Paulinho y Piqué. "Iniesta no va a entrenar hoy, Paulinho sí lo ha hecho pero aún es pronto y se tiene que aclimatar a nuestro equipo. Sobre Piqué valoraremos después del entrenamiento para decidir si es de la partida o no", señaló.

Valverde tuvo sus primeras palabras para el nuevo fichaje del Barcelona, Paulinho, y su rol dentro del campo. "Es un jugador que se desenvuelve en el centro del campo y tiene llegada. Nos puede ayudar por su fortaleza y por su juego ofensivo, esa es la idea que tenemos. Estamos esperando a conocerle un poco más en los entrenamientos para ver qué nos puede ofrecer", indicó.

LUIS SUÁREZ, OTRO PROBLEMA PARA VALVERDE

Sobre la lesión de Luis Suárez, por la que el uruguayo se mantendrá alejado de los terrenos de juego alrededor de un mes, el técnico blaugrana se pronunció respecto a su posible recambio. "Sí, lo tengo claro. Es una baja importante debido a su potencial y queremos recuperarlo cuanto antes pero esperamos suplirlo con garantías. Son cosas que pueden pasar, hay que contemplar este tipo de problemas pero tenemos jugadores", manifestó.

Debido a la lesión del uruguayo, Valverde no descarta experimentar en el terreno de juego con Leo Messi. "Es el mejor jugador del mundo, es una suerte pero hay que ayudarle. Contemplo todas las posibilidades, las que nos den equilibrio ofensivo y defensivo. Hay que encontrar el juego para que se sienta a gusto y pueda brillar y hacer brillar a sus compañeros. Tenemos que ser un grupo compacto. El tema de su renovación no me preocupa ya que se ha anunciado", afirmó.

El 'txingurri' tampoco descarta dar minutos a Paco Alcácer, del que destaca su buen final en la temporada pasada. "Sí, va a haber posibilidades para él y para otros jugadores. Es un jugador que firmó muy buenos números al final y puede ser un buen momento para él", declaró.

El preparador azulgrana habló sobre la derrota en la Supercopa frente al eterno rival, el Real Madrid. "Veníamos de Estados Unidos muy contentos pero esos dos partidos me han servido de mucho. Por momentos hemos ofrecido una buena cara pero en otros no. Hay que aprender y cambiar algunas cosas, esto puede cambiar otra vez en pocos días", explicó.

Sobre el posible sistema 3-5-2, que ya utilizó en el Santiago Bernabéu, el de Viandar de la Vera tiene una idea clara. "Queremos dominar el juego de principio a fin, ser agresivos en todos los sentidos pero hay que adaptarse a lo que tenemos. Debemos encontrar recursos y buscar soluciones frente a esos equipos que presionan muy arriba", manifestó.

Los fichajes fueron otro de los temas sobre los que Valverde expuso su opinión. "Sé que cuando llegue el día 31 la plantilla tiene que estar cerrada y adaptada a lo que necesitemos. A mí, como a la mayoría, me gustaría tener mi equipo cerrado antes de la temporada pero el mercado se cierra ese día. Queremos que la plantilla se cierre cuanto antes, para saber con quién contamos. Tenemos exigencias y estoy seguro que las cumpliremos y que todo saldrá bien", concluyó.