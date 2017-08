Quique: "Hemos tenido una buena presentación ante un rival muy complejo"

Sevilla, 19 ago (EFE).- El técnico del Espanyol, Quique Sánchez Flores, se mostró "contento" por el empate a uno logrado en el campo del Sevilla, destacó "la seriedad y el oficio" que demostraron sus jugadores y afirmó que han "tenido una buena presentación ante un rival muy complejo y con muchas variables".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador espanyolista dijo que, a diferencia del arranque de la pasada liga, cuando perdieron 6-4 en este mismo estadio, su equipo jugó hoy "con más calma" frente a un "Sevilla que es mejor que el de la pasada campaña" y ante el que han "competido bien".

"En el primer tiempo le cerramos todos los caminos y en el segundo, casi, pero nos faltó energía. Es normal porque hacía mucha calor. Estoy muy contento por el resultado y por la actuación de mi equipo", recalcó Quique, que valoró que en un envite "duro" sus jugadores "no han dudado y han tenido oficio y masticado bien el partido".

Además de resaltar la actuación del meta Pau López o los brasileños Naldo Gomes -que debutó- y Leo Baptistao -"es un jugador diferente que define muy bien nuestro estilo"-, aseguró que tuvieron sus "oportunidades, con cuatro ocasiones muy claras", y que "hay que seguir poco a poco para seguir consiguiendo los objetivos".

Sobre el 1-0 del Sevilla, muy protestado por el Espanyol al considerar que el balón no rebasó por completo la línea de gol, Quique se mostró partidario de utilizar las nuevas tecnologías en acciones como ésta.

"La tecnología debería servir para eso, se añadiría más espectáculo en estas acciones ante incertidumbre de si fue o no (gol). Lo he visto más de cinco veces repetido y no sé si entró o no. Con sistemas como el VAR, echar una mano a árbitros estaría bien y ya lo hacen en otras grandes ligas", subrayó.