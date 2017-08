Berizzo dice que hizo "muchos cambios" por "exigencia" de partido 'Champions'

Sevilla, 19 ago (EFE).- El técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, defendió tras empatar 1-1 ante el Espanyol que "la exigencia del partido" jugado el miércoles con el Basaksehir turco y también de la vuelta del martes, en la previa de la 'Champions', le obligó a hacer muchos cambios en el once, nueve con respecto a ese choque de ida.

En rueda de prensa, el entrenador argentino aseguró que "todas esas rotaciones tienen su explicación" y que la cita de este martes contra el equipo de Estambul, en el Ramón Sánchez Pizjuán, les "obliga a dar descanso a gente y a estar bien preparados".

El 'Toto' Berizzo explicó "no es tan habitual que haga tantas rotaciones" y recordó que otras veces le criticaron "mucho no cambiar", mientras que hoy también lo hacen "por hacer cambios, pero la exigencia" del reciente partido en Turquía y la vuelta del martes "requiere una total frescura del equipo, y eso obliga a cambios".

Añadió que a estas alturas de competición los futbolistas "también necesitan minutos" y se mostró seguro de que "los minutos de este partido" con el Espanyol "ayudarán a jugadores a ponerse bien y a alcanzar todos una forma regular dentro del equipo".

El técnico dijo que esta noche jugaron "de manera diferente" en cada parte del choque, pues en la primera les "costó crear peligro", intercambiaron "golpes con el rival" y le dejaron que les hicieran "contras peligrosas", además de que cuando se adueñaron del partido y se pusieron por delante, encajaron el gol del empate.

Sin embargo, según Berizzo, el segundo tiempo del Sevilla "fue bueno" y su equipo "jugó bien" y generó "ocasiones, como el tiro al poste de Muriel", por lo que lamentó la expulsión casi al final del argentino Éver Banega, ya que les "desaceleró" en un momento en el que habían "acorralado al rival".

"No he hablado con él, no sé qué pasó, pero respeto las decisiones de los árbitros", afirmó el preparador sudamericano, que también informó de que el portero David Soria, lesionado a los dos minutos de juego, "se ha luxado un dedo de una mano" y que "pareció más grave de lo que es", pues esperan recuperarlo "en dos semanas".

Sobre el 1-0 de su equipo, muy protestado por el Espanyol al considerar que el balón no rebasó por completo la línea de gol, Berizzo admitió que no vio si fue así o no, pero que se fía "de los árbitros".

Agregó sobre el uso de la tecnología en acciones como ésta que "en algunas cosas" está "de acuerdo" y "en otras no tanto", pues no le gusta que "el juego se pare demasiado, aunque si se aplica para que la continuidad se garantice si es un arma interesante".