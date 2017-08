Seri, próximo fichaje del Barcelona: el club pagará los 40 millones de su cláusula

Jean Michael Seri, en un partido con el Niza. Imagen: Reuters

El Barcelona ha pasado al ataque y ha decidido centrarse en el plan B con Jean Michael Seri como protagonista. El club catalán está dispuesto a pagar su cláusula de rescisión y tiene previsto que esté en Can Barça la próxima semana.

Seri será el próximo fichaje del Barcelona. Según Mundo Deportivo, el Barça abonará los 40 millones de su cláusula de rescisión. El club le ve como un buen organizador y complementario a Coutinho. Seri era el plan B de Verratti.

El Barça pagará los 40 millones de su cláusula de rescisión y en los próximos días pasará a formar parte de la primera plantilla. Seri, marfileño de 26 años, fue uno de los artífices de meter al Niza en la previa de la Champions League.

Ayer, su entrenador, Lucien Favre, no se lo podía creer cuando le preguntaron sobre este tema: "¿Un acuerdo inminente para el traspaso de Jean-Michaël Seri al Barça? ¿Hablas en serio? No puedo imaginar la vida sin Seri... Pero mientras el mercado no esté terminado, como muchos otros clubs, todo es una incógnita. Ha jugado todos sus partidos profesionalmente. No puedo decirte nada más, no sé nada en absoluto", confesó.

Xavi Hernández ha sido uno de los que ha sugerido su contratación al Barcelona. "Vi partidos y un montón de videos. No lo conocía ... y estaba encantado: no estoy acostumbrado a ver tal talento en el mediocampo. Pase corto, pases largos, inteligencia táctica, disparo desde la distancia, personalidad, juego de organización, último pase mágico ... "¡madre mia!", declaró.

"¡Lo haría muy bien en el Barça! Puede jugar en cualquier parte del centro del campo. Seri es fantástico. Puedo decir, sin vacilación, que tiene lo que llamamos "ADN del Barca", confesó.