El Borussia Dortmund 'estalla' contra el Barcelona por el fichaje de Dembélé

Ousmane Dembélé, jugador del Borussia Dortmund. Imagen: Reuters

El Borussia Dortmund está dispuesto a negociar por Ousmane Dembélé, pero ya han advertido que no bajarán sus pretensiones y si el Barça no llega a los 150 millones no habrá fichaje.



"Dembélé es la opcion número número uno del Barcelona. No tienen ni plan B ni C porque saben que es muy bueno", ha dicho Watzke, director general del conjunto del Borussia Dortmund.

"Nos reunimos un jueves con el Barça y el viernes el no se presenta a entrenar. ¿Casualidad? Hace dos semanas consideraba al Barça un club grande y respetable, ya no estoy tan seguro", comentó.

"Es un chico de 20 años, no está maduro. Pero esto no lo haría por otro equipo del mundo. El Barça es muy especial para él. Ya nos dijo que le gustaría ir al Barça en su momento pero sabía que con Neymar, Suárez y Messi sería difícil. Le dijimos que aceptábamos pero no sólo tras un año", confesó.

"No nos movemos de lo que hemos pedido, ni un centavo más", dijo en relación al precio de salida con el que se sentarán a negociar con el Barcelona.