Marcelo: "Tenemos que ganar todos los partidos que quedan"

Redacción deportes, 20 ago (EFE).- Marcelo, segundo capitán del Real Madrid, marcó una locura de reto tras conquistar el primer triunfo liguero de la temporada en Riazor, al asegurar que tienen que "ganar todos los partidos que quedan".

"Lo de líderes sabemos que no es importante ahora mismo, lo es ganar el partido y quedan muchos. Nada más que ha empezado la liga, lo hemos hecho bien, pero tenemos que jugar y ganar todos los partidos que quedan. Son muchos pero vamos a intentarlo", dijo en Movistar tv.

No quiso opinar sobre la expulsión de Sergio Ramos. "Son cosas que pasan en el fútbol pero no tengo que decir nada, yo no soy el que tiene que decir una cosa al capitán del Real Madrid. Ha sido un partido difícil. No soy yo el que tiene que decir lo que ha hecho bien o mal".

Marcelo destacó el trabajo que realizaron para vencer con comodidad (0-3). "Hemos hecho un buen trabajo, hemos iniciado el partido presionando arriba y se ha notado". Y sobre la jugada del segundo gol, que llegó tras más de cuarenta toques al balón, señaló que es fruto del trabajo de entrenamientos.

"El mister nos pide que tengamos el balón. Hay que estar preocupados defensivamente pero lo importante es tener el balón. Entrenamos cada semana para eso. Hemos hecho buen partido con y sin balón", sentenció.