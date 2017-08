Pepe Mel: "La diferencia es la que reflejan las áreas"

21/08/2017 - 1:17

El técnico del Deportivo de la Coruña, Pepe Mel, explicó que la diferencia con el Real Madrid este domingo estuvo en "las áreas", donde el cuadro blanco disfrutó de mayor acierto para imponerse (0-3) en Riazor, al tiempo que se marchó tranquilo con lo visto en su equipo en el estreno de LaLiga Santander.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"La diferencia es la que reflejan las áreas. En el fútbol las áreas son muy importantes. Con cero a cero hemos tenido dos mano a mano, no lo hemos hecho y hemos tenido cuatro o cinco claras y hemos tenido hasta un penalti y no hemos hecho gol. El Madrid tiene cinco y te mete tres. Esa es la diferencia de hoy", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El Depor perdonó en especial en los primeros minutos y el Madrid se marchó al descanso con 0-2. "Que el Madrid iba a tener el balón estaba dentro del guion, habíamos entrenado para eso, en ponernos en ventaja de poder hacer gol. No hemos estado acertados, no lo hemos hecho, nunca se sabe lo que hubiera pasado si nos hubiéramos puesto 1-0, pero estoy orgulloso del equipo porque ha seguido el plan que teníamos previsto y hacerle daño en velocidad", afirmó.

"Todos estamos coincidiendo que tiene la mejor plantilla del fútbol mundial. Da igual quién juegue y todos son muy jóvenes, entonces es un Madrid para rato", añadió, al ser preguntado por el nivel del conjunto de Zinedine Zidane.

Mel explicó estar contento con su equipo, a la espera del cierre del mercado. "Todos los entrenadores siempre queremos más pero estoy tranquilo y contento con lo que tengo. No todos los domingos nos vamos a enfrentar contra el Madrid ni vamos a fallar tanto delante del portero. Hoy la gente del deportivismo se puede ir tranquila a casa. Hemos dado la cara y el resultado lo hemos cosechado en el error de las áreas", finalizó.