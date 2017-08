Zidane blinda al Real Madrid de salidas y fichajes, pero avisa: "Hasta el 31 de agosto todo puede pasar"

"Quiero a esta plantilla como está y espero que no haya cambios"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, salió satisfecho del estreno de LaLiga Santander con victoria (0-3) ante el Deportivo de la Coruña y aseguró que quiere a su "plantilla como está", al tiempo que valoró el dominio que ejerció su juego sobre el césped de Riazor, con el objetivo de "intentar jugar bien".

"Quiero a esta plantilla como está. La quiero así y espero que no haya cambios, pero hasta el 31 de agosto puede pasar de todo", indicó en la rueda de prensa posterior a la victoria en tierras gallegas.

El campeón de liga inició la defensa del título con una gran puesta en escena. "Estamos contentos por la prestación y el contenido del partido que hemos hecho todos. Podemos estar contentos con lo que hicimos porque no era un campo fácil y es un equipo que te puede poner en dificultades. Ellos tuvieron ocasiones para marcar al inicio del partido. Pensamos ya en el próximo partido y ya veremos cómo vamos a jugar", apuntó.

El cuadro blanco disfrutó de un centro del campo que dominó ante un Depor que perdonó las primeras ocasiones del partido, pero que no tuvo opción ante el dominio visitante. "Intentamos jugar y disfrutar e intentar jugar bien. Tenemos jugadores para ello. El segundo gol ha llegado, es lo que trabajamos, y cuando te sale un gol así estamos todos satisfechos", indicó.

"Casemiro tiene estas cosas y puede llegar. Cuando estamos en campo contrario y ese tipo de jugadas, él puede estar ahí. Me alegro por su gol, pero no es su primer trabajo y lo sabemos. Nacho siempre cumple y está concentrado, también cuando no juega. No jugó mucho en los anteriores partidos, de repente juega y lo hace muy bien. Me alegro porque puedes cambiar de jugador o de dibujo pero los jugadores que salen lo hacen perfecto", añadió.

Por último, Zidane se refirió a la expulsión de Sergio Ramos, por segunda amarilla, en la última jugada del partido. "No estoy contento con lo que pasó con Sergio. No me gusta ver salir a un jugador y ya está, pero es algo que no podemos cambiar. No sé si la tarjeta a Ramos ha sido justa, lo tengo que ver luego, pero no voy a hablar de eso. Él salta, una falta y se acabó. Pierdo un jugador y no puedo estar contento", finalizó.