La realidad de la expulsión de Sergio Ramos en Riazor: debió ver la roja mucho antes

Su acción con Schär mereció que hubiera visto la roja directa

Sergio Ramos, en el momento de apartar la cara de Schär en la acción en la que debió ver la roja. Imagen: EFE

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, fue expulsado este domingo en Riazor por ver una doble cartulina amarilla. La primera de esas tarjetas, en el 53', pudo tener un color diferente del que entendió el árbitro, González González. El capitán merengue debió ver la roja en esa acción que, finalmente, quedó sólo en una amonestación más.

Todo se produjo en una tangana rápida en la que Ramos, curiosamente, no estaba enfadado con un jugador del Depor, sino del Real Madrid. Una pérdida de Modric hizo que al andaluz se le aceleraran las pulsaciones mirando reprochando al croata que no la hubiera soltado antes. El central tuvo que cometer una falta. Ahí nació el lió.

Varios jugadores del Depor se acercaron a recriminarle la acción. Uno de ellos, Schär. El central suizo le puso la frente en el pómulo a Sergio Ramos. No hubo impacto ni golpe. Solo fue un 'cabeza con cabeza'. Ante este gesto, Ramos reaccionó casi instintivamente y apartó la cabeza del futbolista rival empujando su cabeza con la palma de la mano. No fue una bofetada o un manotazo, pero lo suficente como para que el árbitro lo pudiera haber entendido como agresión. Schär luego exageró y simuló un golpe, tirándose al suelo, quejándose de lo que no fue. En todo caso, la acción, recogida en el reglamento, podría haber sido interpretada como algo más que amarilla. Como roja.

González González no lo vio así y sólo sacó amarilla a Ramos. En el aquel momento el Real Madrid ganaba 0-2, pero aún quedaba toda la segunda parte por jugarse y, quién sabe, el Depor aún podría haber tenido opciones de remontada.

Ya en la segunda mitad, en el tiempo de añadido, Ramos sí que vio la roja por la segunda amarilla por, según interpretación del árbitro, golpear a Borja Valle con el codo en la cara. Finalmente el andaluz enfiló el túnel de vestuarios, aunque lo hizo casi 38 minutos después de cuando debió hacerlo, en el minuto 53.