Fajr: "Con el VAR nos hubiéramos vuelto con la victoria de San Mamés"

Getafe (Madrid), 21 ago (EFE).- Faycal Fajr, centrocampista marroquí del Getafe, declaró que el primer partido liguero frente al Athletic les dejó "buenas" sensaciones y declaró que si en España se usase el sistema de videoarbitraje (VAR) se hubieran "traído la victoria" de San Mamés.

En el debut liguero del Getafe, el árbitro no concedió un gol al equipo madrileño, tras un remate de Markel Bergara en el que el balón parece sobrepasar la línea de la portería.

"En Francia ya tienen el VAR. No sé por qué en España aún no está. Si lo tuvieran, ayer hubiéramos vuelto con victoria, pero no pasa nada, seguro que dentro de unos años lo tendrán", dijo Fajr, que reconoció que su equipo tuvo "varias ocasiones para marcar".

"Hicimos un buen partido contra un rival que se juega estar en Europa. Salir con un punto de San Mamés es muy bueno. Además las sensaciones son buenas, porque al final vas a jugar un partido difícil y te llevas un empate", confesó Fajr, en rueda de prensa.

El segundo partido de Liga será en el Coliseum Alfonso Pérez frente al Sevilla, cuarto clasificado el pasado curso.

"Todos tenemos ganas de jugar en casa delante de nuestra afición. Estamos trabajando bien toda la semana. Seguro que vamos a hacer un buen partido", manifestó Fajr, que no quiso hablar de los objetivos que se marca su equipo esta temporada.

"No me gusta decir que solo jugamos por la permanencia. Jugamos partidos para ganar, luego veremos que va a pasar. No hay un objetivo así, tenemos el objetivo de ganar todos los partidos", concluyó.