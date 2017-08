El último lapsus lingüístico de Sergio Ramos: ¿habló de 'empatía' sin saber lo que significa?

Estamos harto de oir errores lingüísticos a los propios profesionales de la palabra. Asi que lo cometa un futbolista no es de extrañar. Pero es que algunos de los errores que se le atribuyen a Sergio Ramos no son errores, simplemente es que estos CEPORROS no saben lo que quiere decir. O es que hay que explicarles que quiere decir unos juegan a Balo... y otros Basket.