Escribá: "Él (árbitro) nos ha dicho que se equivocó"

València, 21 ago (EFE).- El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, señaló tras la derrota de su equipo en el campo del Levante, que su equipo completó un mal partido, aunque lamentó que al final se decidiera por un penalti, que según desveló, el árbitro les reconoció que se equivocó al señalarlo.

Sobre la pena máxima, que significó el triunfo del Levante en los minutos finales del partido, Escriba señaló que "el penalti lo pitó el árbitro, no estoy en la mejor situación, no sé si lo fue o no lo fue, pero él ha dicho que se equivocó".

Pese a ello, el técnico reconoció que "estuvimos muy planos, jugamos mal, no hicimos lo que habíamos hablado. Sabíamos que iba ser un equipo que nos iba a esperar, no supimos hacer una buena circulación y no supimos parar las contras, algo que este equipo siempre ha hecho bien y esta vez no lo hizo".

"En ataque hicimos muy poquito, fue un mal partido por nuestra parte. El Levante lo hizo mejor pero al final se decidió por una jugada que no debía de haber sucedido", concluyó.