Muñiz: "Hemos hecho un gran partido, muy completo"

València, 21 ago (EFE).- El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, se mostró muy satisfecho por la victoria conseguida por su equipo ante el Villarreal, que compensó "un gran partido, muy completo en lo ofensivo y defensivo".

Respecto al penalti que significó el triunfo de su equipo en los minutos finales y la afirmación del entrenador del Villarreal, Fran Escribá, de que el árbitro les había confesado que se había equivocado al señalarlo, Muñiz apunto que es algo que no debe valorar.

"No me consta que el árbitro haya dicho que se ha equivocado, no es algo que tengamos que valorar. El árbitro ha pitado penalti y Morales dice que lo ha tocado, pero esto es como siempre", explicó.

El preparador quiso centrarse más en el rendimiento de los suyos y comentó que "el equipo dio muy buen nivel durante todo el partido, estoy satisfecho en cuanto al juego, el orden, la intensidad y las ocasiones".

Sobre la gran actuación de Morales, apuntó que "ha hecho un gran partido pero es injusto sacar a uno del cesto. Teníamos en frente a un rival fuerte, que juega en Europa y que sabía que iba a ponernos las cosas difíciles, pero salimos muy bien y los tuvimos controlados siempre lejos de nuestra portería".

"Esta es la línea que debemos tratar de mantener durante el máximo tiempo posible. Siempre es importante sumar tres puntos, cada partido para nosotros tiene que ser como el último. Tenemos muchas ganas e ilusión, peor esto está empezando y hay que mantener una regularidad", concluyo.