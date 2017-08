Escribá: "No me pareció penalti, el árbitro tengo entendido que dijo se que equivocó"

21/08/2017 - 23:31

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, se mostró molesto por la derrota (1-0) contra el Levante en la primera jornada de LaLiga Santander, en partido disputado en el Ciudad de Valencia, y desveló que el árbitro Álvarez Izquierdo les reconoció que se equivocó al señalar el penalti de Rukavina sobre José Luis Morales que decidió el triunfo granota.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"No me lo pareció. Tengo entendido que dijo que se equivocó. ¿Dónde? No lo digo, es secreto de confesión, a medias. Nosotros estuvimos muy planos, jugamos mal, no hicimos lo que teníamos que hacer", matizó crítico sobre el juego practicado este lunes por su equipo en el derbi regional en el estadio valenciano.

Fran Escribá lamentó las numerosas ausencias con las que afrontaron el debut liguero. "Estábamos muy condicionados por las bajas, con muchas ausencias, pero no tuvimos soluciones ni dentro ni fuera del campo. Lo hemos hecho mal y se nos ha escapado un punto al final que, a lo mejor no merecimos, pero sí que teníamos. Ahora, a pensar el siguiente, en el que recuperamos a dos sancionados y a intentar hacerlo mejor", comentó.

Acerca del penalti, Escribá dijo que la clave no es como haya visto él la jugada sino cómo la ha visto el árbitro. "Él ha señalado penalti y ha decidido el partido. El Levante ha sido mejor, pero en el fútbol no es solo ser mejores, sino marcar goles. A ellos les han concedido una opción y, pese a haber hecho un mal partido por nuestra parte, el resultado era de empate a cero", subrayó.

Por otro lado, no ocultó su sorpresa por tener que disputar la segunda jornada el viernes frente a la Real Sociedad en Anoeta. "No entiendo cómo podemos tener cuatro días entre un partido y otro. No tiene ningún sentido jugar lunes y después viernes. No sé de quién depende, pero desde luego del Villarreal no es. No es normal que la Real disponga de seis días de descanso y nosotros tengamos cuatro", censuró.