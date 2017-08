Zidane, su secreto para hacer de Asensio una estrella y el milagro del fondo de armario

Guti y Álvaro Benito, entrenadores de filiales, alaban la gestión de Zizou

Guti: "Protegiéndo a Asensio va a hacer que sea el futuro del Madrid"

Álvaro: "No he visto un gran equipo haciendo tantas rotaciones"

Zidane observa el devenir del juego durante la vuelta de la Supercopa en el Bernabéu. Imagen: EFE

El Real Madrid ha empezado la nueva temporada como terminó la anterior. Ganando. Ganando a los grande. Ganando con casi toda su plantilla implicada en los éxitos y con un nombre grabado a fuego en el imaginario colectivo de la parroquia merengue: Marco Asensio. El chaval brilla, pero no es indiscutible.

Bueno para el Madrid, opina José María Gutiérrez, Guti. El ex jugador blanco, ahora entrenador del exitoso Juvenil A del conjunto merengue, cree que así, con esa fórmula, Zidane está permitiendo hacer crecer al mallorquín hasta transformarlo en la referencia futura del equipo.

Álvaro Benito, también ex futbolista blanco y ahora preparador del Juvenil B, va más allá y ve en la gestión del fondo de armario del entrenador francés la clave de sus éxitos. Un secreto complicado de gestionar.

José María Gutiérrez, Guti, ha aplaudido la estrategia que Zinedine Zidane está llevando a cabo con Marco Asensio para que mantenga su descomunal progresión hasta el punto de poder pelear por el Balón de Oro en un futuro.

"Zidane hace muy bien en proteger a Asensio. Le permite no ser protagonista en todos los partidos. [Asensio] va a ser un jugador que marque el futuro del Real Madrid. A lo mejor cuando se vayan Messi y Cristiano Ronaldo puede ganar el Balón de Oro, ahora mismo no, pero nadie sabe quién puede ganarlo cuando se vayan esos dos", dijo el ex jugador del Real Madrid en la tertulia de El Chiringuito, de Atresmedia.

Además, Guti también destacó el cambio que provocó en el Real Madrid la llegada de Zidane al banquillo. "El salto de calidad que ha dado con Zidane es impresionante, lo notable es que todo este grupo de estrellas lo está llevando como lo está llevando. Le está saliendo bien todo. Isco se sale en el Camp Nou y no juega en la vuelta. Asensio se sale en la vuelta y no juega en Riazor. Me gustaría saber su fórmula".

De hecho, Álvaro Benito también señaló la revolución que ha supuesto Zidane en el Real Madrid. "El mérito de Zidane es muchísimo porque la plantilla estaba, nadie hablaba del fondo de armario de la plantilla hasta que llegó Zidane y apostó por las rotaciones. No recuerdo a equipos grandes haciendo tantas rotaciones, salvo en casos contados como partidos de primera ronda de Copa del Rey".