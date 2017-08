El Atlético de Madrid se lanza a por el fichaje de Marcos Llorente, última perla de la cantera del Real Madrid

Su cláusula, de 200 millones, fuerza al Atlético a negociar

Las relaciones, pese al fichaje de Theo, no están 100% rotas entre clubes

Su padre, Paco Llorente, fue jugador del Atlético de Madrid

Llorente, durante uno de los amistosos del Real Madrid en América. Imagen: Reuters

El Atlético de Madrid quiere a una de las perlas de la cantera del Real Madrid. Marcos Llorente, mediocentro del cuadro blanco, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios para el equipo de Simeone.

Cuenta el diario As que los rojiblancos pretenden potenciar su medular y que Llorente, nieto de Gento e hijo de Paco Llorente (ex del Real Madrid y también del Atlético) es uno de los favoritos para el puesto.

Pero ejecutar este fichaje es, de todo, menos sencillo. El punto de partida son los 200 millones de euros que cuesta su cláusula de rescisión. Eso convierte, a día de hoy, e imposible la ejecución de un fichaje unilateral.

Dicho de otra forma, el Atlético no puede pagar esa cifra, así que no le queda otra que negociar con un Real Madrid que, por ahora, no parece muy dispuesto a dejar salir al futbolista. No al menos por una cifra baja, más sabiendo que tiene otras novias importantes como el Sevilla, el PSG o el Barça (sí, el Barça), conjuntos que han sondeado al futbolista.

A favor del fichaje está el hecho de que las relaciones entre Atlético de Madrid y Real Madrid no se rompieron con el caso Theo. Es más, en el fichaje del lateral por los blancos, los del Metropolitano sondearon la opción de incorporar a Llorente, pero la sanción FIFA hizo que fuera casi imposible en el corto plazo.

Esa negociación abre una vía para el mercado invernal o para el verano de 2018, más viendo que el jugado no está teniendo oportunidades en estos primeros partidos de pretemporada y que en el Bernabéu incluso se han planteado una segunda cesión al Alavés para que siga cogiendo minutos.