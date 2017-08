Diego Rico: "Sabemos que el Espanyol es un equipo muy duro"

Madrid, 22 ago (EFE).- Diego Rico, lateral izquierdo del Leganés, se refirió al encuentro que el próximo fin de semana deberán afrontar como visitantes contra el Espanyol y consideró al rival 'un equipo muy duro'.

"Sabemos que el Espanyol es un equipo muy duro, se ha reforzado bastante bien. Sabemos que va a ser un partido muy difícil en su campo e intentaremos hacerlo lo mejor posible trabajando esta semana sus puntos débiles para poder contraatacar y sacar algo positivo", comentó en rueda de prensa.

"Cada partido hay que mejorar y corregir los errores que tuvimos e intentar hacerlo lo mejor posible para sumar este fin de semana otros tres puntos en un campo muy difícil", indicó también sobre un choque que llega después de que se impusieran en la jornada inaugural al Alavés por 1-0.

En ese enfrentamiento los blanquiazules pudieron hacer más dianas: "Si tienes tantas ocasiones tienen que entrar más, pero mientras te entre alguna y nos dé tres puntos estamos contentos a pesar de esa falta de gol que tenemos. Lo que importa es el trabajo grupal, los tres puntos conseguidos. A mirar el siguiente partido".

Preguntado sobre la posible llegada de un delantero, indicó: "Tenemos grandes jugadores, grandes delanteros que nos aportan mucho. A parte de gol nos aportan mucho trabajo, que es lo que quiere el míster en un equipo humilde como es el Leganés. Trabajo y sacrificio para ayudar al equipo".

Asimismo habló acerca de su renovación hasta 2021: "Estoy muy bien por la confianza que me han dado desde que me fichó hasta este año que me ha renovado hasta el 2021. Espero devolverla tanto día a día trabajando como en los partidos si confía en mí el míster".

Por otro lado se mostró partidario del uso del VAR: "Es buena opción. Aunque se pueda perder un poco de tiempo facilita el juego y tomar esas decisiones que pueden costar puntos, victorias, títulos o descensos".