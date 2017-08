El Barcelona anuncia el fichaje de Di María... justo después de 'hackearles' su cuenta oficial de Twitter

Los piratas anunciaron el fichaje del argentino para sorpresa de muchos

Después, a través de la propia cuenta, pidieron al Barça que les contactara

Los mensajes de los piratas han desaparecido a eso de las 5:00

Di María celebra un gol con el PSG al FC Barcelona. Imagen: Reuters

El FC Barcelona ha sorprendido esta madrugada anunciando, a través de su cuenta en español, el fichaje de Ángel Di María, extremo argentino del PSG y ex del Real Madrid. "Welcome to FC Barcelona Angel Di María #DiMariaFCB" ("Bienvenido al FC Barcelona Ángel Di María") rezaba el escueto mensaje escrito en inglés, algo ya de por sí anómalo teniendo en cuenta que esta cuenta sólo difunde textos en español.

En todo caso, nadie en la ciudad condal esperaba que el fichaje (por el que los culés están interesados) se pudiera resolver tan rápido. ¿Qué ha pasado en realidad? Todo se trataba de un 'hackeo' de esta cuenta. Los mismos 'hackers' se han ocupado de comunicarlo usando un tuit de la propia cuenta del Barça.

"Hola Barça. Aquí Our Mine (Grupo de Seguridad). Por favor, contactadnos y perdón por la farsa", decía en inglés este nuevo tuit. Al parecer el contacto no ha sido inmediato porque, justo después, los hackers han escrito más mensajes. En el primero pedían que la etiqueta #FCBHack se convirtiera en tendencia mundial (y lo han conseguido).

El último mensaje de la cuenta hackeada ha repetido la petición de contacto con el FC Barcelona. A eso de las 5:00, informa el diario As, el problema ha sido solventado y los mensajes han desaparecido. Di María sigue siendo jugador del PSG... por ahora.