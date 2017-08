El Wanda Metropolitano no tendrá listos sus accesos para el estreno y Fomento acusa al Ayuntamiento

El Ministerio no ha dado aún los permisos para hacer los accesos

Fomento está a la espera de ciertas informaciones desde el Ayuntamiento

Obras a la entrada del Wanda Metropolitano. Imagen: Reuters

El Wanda Metrolitano, el nuevo estadio del Atlético de Madrid, no tendrá listos sus accesos a la autovía de circunvalación M-40 para el estreno previsto del recinto, el 16 de septiembre, frente al Málaga. Sin estos accesos, el estreno del Wanda Metropolitano en la fecha prevista podría peligrar.

El Ministerio de Fomento ha emitido una nota de prensa aclarando su versión de los hechos después de que esta mañana la prensa deportiva madrileña informara de que había sido la falta de permisos por parte del propio Ministerio la que había provocado este retraso.

Dice Fomento que en realidad la culpa es del Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena. "El proyecto de accesos a la M-40 del estadio Wanda Metropolitano aún requiere justificar varias cuestiones técnicas por parte del Ayuntamiento para ser autorizado", reza el texto.

A lo que se refiere Fomento es que el 7 de agosto pidió al Ayuntamiento información referida a asuntos como estudios de tráfico, galibos mínimos, drenajes o señalización. Información relevante porque "la M-40 es una de las carreteras con mayor tráfico de España", argumenta el comunicado.

Esa documentación aún no ha llegado al Ministerio y hasta que no lo haga, no podrá luz verde. Pese a ello, Fomento insiste en que "la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid está siendo en todo momento fluida y que el Ministerio está poniendo todos los medios para agilizar la tramitación de este proyecto tan importante para la ciudad".