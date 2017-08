Vitolo no jugará ante el Atlético de Madrid por la 'cláusula de cortesía'

Vitolo no jugará ante el Atlético por decisión de la UD Las Palmas

Vitolo, a su llegada a Las Palmas. Imagen: EFE

El futbolista Víctor Machín, "Vitolo", no jugará el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria contra el Atlético de Madrid, su destino a partir de enero, por decisión de la Unión Deportiva Las Palmas, según ha anunciado su presidente, Miguel Ángel Ramírez.

Evitar que Vitolo se vea obligado a "pasar por un mal trago" es el propósito de esa decisión, que se ha tomado pese a que no existe ningún acuerdo con el club rojiblanco para que no juegue en su contra, según ha explicado el máximo mandatario de la entidad isleña en declaraciones hechas a la cadena Cope.

"El sábado no estará ante el Atlético, pero no porque haya algo firmado, sino porque el club entiende que el jugador no debe pasar por ese mal trago, lo hemos hablado con el cuerpo técnico y el jugador asume la decisión porque es un profesional", han sido las palabras de Ramírez, que ha hablado de este asunto en el programa "El Partidazo" de Cope.

Vitolo juega actualmente en la Unión Deportiva, que tiene el cien por cien de su pase federativo, y a partir del año natural 2018 lo hará con el Atlético de Madrid, con quien se ha comprometido hasta 2022.