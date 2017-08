Borja Mayoral: "Me quedo en el Real Madrid"

Madrid, 24 ago (EFE).- El español Borja Mayoral anotó el primer gol de la victoria del Real Madrid por dos goles a uno sobre la Fiorentina en el 38º Trofeo Santiago Bernabéu y aseguró que se "queda" en el conjunto blanco a pesar de las ofertas que recibió.

"Me quedo. Estoy contento aquí, es donde quiero estar. Estoy contento por haber marcado mi primer gol en este estadio", aseguró en zona mixta tras el encuentro.

A pesar de no ser un habitual en las convocatorias, Mayoral confía en ganarse un hueco: "Me tengo que fijar en el trabajo y el esfuerzo que hago todos los días. Con la plantilla que hay es difícil tener minutos pero con trabajo se puede conseguir. Claro que veo posibilidades, si no no me quedaría; Zinedine Zidane cuenta conmigo".

"Yo tengo que estar ahí por si hay algún tiro o algún rechace para poder marcar", aseguró del gol marcado tras la asistencia de Cristiano Ronaldo.

El delantero español se mostró contento de haber jugado en el Santiago Bernabéu: "Estos partidos son finales para mí. Es un orgullo vestir la camiseta del Real Madrid y jugar en el Santiago Bernabéu".