La última sorpresa del Real Madrid en el mercado de fichajes: no descarta atar un delantero centro

Los blancos no descartan la opción de atar un delantero

Sólo Borja Mayoral puede ejercer como suplente de Benzema

Borja Mayoral, durante el Trofeo Santiago Bernabéu que se disputó ayer. Imagen: EFE

El Real Madrid parece tener su plantilla cerrada. Pero no lo está. En el Santiago Bernabéu, a falta de una semana para acabar con el mercado estival, no descarta dar una última sorpresa y atar un delantero centro con el que potenciar su plantilla.

Manu Sainz, redactor del diario As, ha asegurado que el Real Madrid no descarta hacer un movimiento de último hora en el mercado. "El Real Madrid no descarta todavía fichar a un delantero", dijo el periodista en la tertulia de El Chiringuito de Atresmedia, donde Alfredo Duro (colaborador del espacio) advirtió que la apuesta podría ser la continuidad de Borja Mayoral en la plantilla. "El Getafe lo ha intentado hasta el último momento por Mayoral, pero como se han ido Morata y Mariano va a tener más oportunidades", comentó el periodista.

Además, Alfredo Duro también señaló que "Marcos Llorente se queda, cree que va a llegar su momento" y recordó, ante el gran partido de Achraf en el Trofeo Santiago Bernabéu, que la FIFA sancionó al Real Madrid por el lateral. "Es uno de los casos por los que la FIFA metió mano al Real Madrid, y eso que nació en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El Real Madrid lo fichó del equipo del Sector 3 de Getafe", concluyó.