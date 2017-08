El Barça entra en desesperación por sus fichajes fallidos y activa el plan D

Se insiste en Coutinho y Dembélé, pero su incorporación está difícil

Las alternativas de Seri o Di María se alejan ante el interés culé

Dani Parejo o Willian han sido los últimos nombres en escena

Willian, en uno de los primeros partidos de la temporada en la Premier League. Imagen: Reuters

El FC Barcelona está teniendo un mal mercado de fichajes. La situación en en el Camp Nou roza la desesperación. Por un lado, la salida de Neymar puso todo patas arriba. Por otro, el club no logra dar precisamente salida a algunos descartes, como Arda Turan o André Gomes. Y mientras, los fichajes no llegan. Y al ritmo actual, los más deseados lo tendrán difícil. Por eso se buscan alternativas a cuál más llamativa en medio de un estado de desesperación creciente cuanto más se acerca el cierre del mercado del 31 de agosto.

Dos son los máximos objetivos: Coutinho (Liverpool) y Dembelé (Borussia Dortmund). En ambos el asunto está complicado. Muy complicado. Con Coutinho, porque el Liverpool sigue negándose a negociar. Con Dembelé, porque el Dortmund sí negocia... pero pide más y más dinero cada vez que se llama a su puerta.

Por eso los culés se han lanzado al mercado en busca de nombres que encajen en sus cualidades, pero lo peor es que en ese buscar se están encontrando casi las mismas dificultades (o peor) que en el caso de Coutinho y Dembelé.

Seri es un ejemplo claro de estos problemas. Cuando el Barça parecía que lo iba a contratar pagando la cláusula, se renunció por sorpresa alegando 'extrañas' razones técnicas que seguramente escondan que la cláusula del muchacho no es la que pensaban en el Camp Nou.

Tras Seri, el Barça se lanzó a por Di María. La prensa gala daba cuenta de que fue el mismo Bartomeu el que llamó al preisdente del PSG, Al-Khelaïfi. La respuesta del mandatario fue dura, rotunda. "No se vende". Otro bofetón para un club que se quedaba sin plan C... ahora toca activar el plan D.

Parejo y Willian, el nuevo plan

En las últimas horas han transcendido otros nombres que no entraban en las primeras posiciones del Barça. Uno es Dani Parejo, del Valencia. En el caso del mediocampista de Torrejón, ex del Real Madrid, es más el Valencia el que parece interesado en colocarlo para hacer caja y quitarse de en medio un sueldo elevado (además de un problema por sus roces con la afición). Pero desde la ciudad condal ya no se ve con malos ojos nada...

Además, ha desde Francia se informa, según France Football, que Willian, atacante brasileño del Chelsea, es una alternativa también para el ataque blaugrana. A sus 29 años, este verano se ha especulado con la opción de que saliera rumbo al United, pero la venta no se ha cerrado, así que es un jugador interesante que podría ocupar la plaza de Dembélé si finalmente no fichase.