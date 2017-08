Omar Ramos: "Un equipo como este es muy difícil que no sufra hasta el final"

Madrid, 24 ago (EFE).- Omar Ramos, futbolista del Leganés, consideró que pese al triunfo en el primer partido liguero ante el Alavés lo normal es que el plantel sufra para lograr el objetivo de la salvación a final de temporada.

"El año pasado también empezamos ganando el primer partido y acabamos sufriendo. Creo que un equipo como este es muy difícil que no sufra hasta el final. Lo normal es que los equipos que suben y son como nosotros estén peleando para salvarse", explicó en rueda de prensa.

Pese a ello intentarán no pasar apuros: "Nuestro pensamiento es intentar salvarnos lo antes posible pero creo que vamos a sufrir. La gente tiene que saber que se va a sufrir porque es así. En Primera hay equipos que son muy buenos y muy superiores. Hay que intentar estar apretando hasta el final y creo que así lo vamos a conseguir".

En la misma línea comentó: "El año pasado hubo una liga muy flojita por la parte de abajo, los de abajo hicimos pocos puntos y creo que pocas veces pasa eso. Vamos a estar ahí sufriendo, no sé si con mucho margen o poco. Vamos a intentar estar ahí, estar peleando, intentar no meternos nunca en descenso".

"Empezamos bien, sacamos los tres puntos, el equipo está contento. Es difícil estar siempre bien pero el míster tiene bien preparado al equipo, los jugadores que vienen saben a lo que vienen, lo que el entrenador quiere. Siempre consigue que todos estén metidos, es lo más importante", añadió.

El canario afronta la campaña con ilusión tras un curso donde estuvo condicionado por los problemas físicos: "Empiezo un año nuevo que será bueno para mi. Espero ayudar al Leganés en todo lo que pueda para conseguir el objetivo de la permanencia. Ese es mi objetivo".

Omar busca ahora recuperar su mejor versión tras esas lesiones: "Físicamente se nota que llevo mucho tiempo parado, ocho meses con el verano sin jugar, y es verdad que yo lo noto porque al principio voy bien pero poco a poco con el paso del partido me va costando un poco. En los partidos y en los entrenamientos vas ganando físico y con el balón me encuentro bien".

Aunque su contrato termina este curso, no piensa en el futuro: "Me queda un año. Voy a intentar hacer lo mejor posible para el Leganés y ya después no soy el que decide, deciden ellos. Yo ahora estoy a gusto, me queda un año y no tengo prisa por renovar ni nada. Mi objetivo es hacer un buen año aquí y el próximo ver qué pasa".

Preguntado por la posible llegada de un delantero, respondió: "No soy el que hace los fichajes ni quien decide quién tiene que venir. Tenemos delanteros, el año pasado también teníamos dos o tres y nos salvamos con lo que teníamos".

"El club tiene que decidir si hace falta un delantero o no. Por mi con lo que tenemos va bien. El año pasado con lo que teníamos logramos salvarnos y este año si no viene nadie intentaremos conseguir lo mismo y si viene algo, bienvenido sea", completó.

Además habló del choque de este fin de semana ante el Espanyol, rival contra el que cayeron derrotados en dos ocasiones la temporada anterior: "Es un partido complicado, sobre todo en su campo, porque es un rival fuerte y tiene jugadores muy buenos. Va a ser difícil como todos los partidos de Primera".

"Estamos empezando. Llevamos pocas jornadas, ahora mismo es un rival como otro más. Vamos a intentar salir a ganar y si no es así no pasa nada, esto es muy largo todavía. El año pasado no se nos dio bien pero hubo otros más que no se nos dieron bien. Arriba tienen jugadores muy buenos, muy rápidos. Va a ser un rival complicado", dijo también.