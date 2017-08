Setién: "Tengo una ilusión enorme con todo"

24/08/2017 - 18:06

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado este jueves que tiene una "ilusión enorme con todo" desde su llegada al equipo verdiblanco y, además, por el hecho de debutar este viernes en casa ante el Celta de Vigo en un renovado Benito Villamarín donde confía en olvidar la derrota inaugural ante el FC Barcelona en el Camp Nou.

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

"Siempre hay tiempo de llorar después. Ahora tengo una ilusión enorme con todo. Siempre he sido, por naturaleza, optimista. Sé cómo es el fútbol, lo conozco todo, pero ese optimismo va conmigo. Siempre creo que me van a salir mejor las cosas", aseguró en rueda de prensa.

El técnico, que no rechaza el verse en 'Champions', añadió que siempre cree en la victoria. "Siempre creo que voy a hacer un buen partido, que es lo que más me preocupa. Que los jugadores se expresen lo mejor que saben y eso, para mí, es vital, porque es mi motor y el que trato de transmitir a nuestros jugadores", aportó.

De momento acepta que la plantilla es la que es pese a vería bien la llegada de refuerzos. "Si a mí me das la opción de elegir a 25 futbolistas, que yo los puedo comprar y tener, pues habría algunos de aquí y otros que no. Pregúntale a cualquier entrenador. Yo trabajo con lo que tengo. Y yo estoy encantado con lo que tengo. Me parecen unos chavales espectaculares en cuanto a compromiso y trabajo", argumentó.

Se queda, sobretodo, con la voluntad del grupo. "No he visto a ningún equipo que corra lo que corre este. El otro día, cuando he visto al equipo defender en Barcelona, el compromiso que tenían todos, es espectacular. Ahora, además de eso, a mí me gusta que interpreten el fútbol bien, los mecanismos. Llevará un poco más o menos de tiempo pero lo harán bien seguro", auguró en este sentido.

"Hay muchas cosas que rescatar del partido del Barça aunque en general a mí el equipo no me gustó. Fuimos un equipo fantástico cuando estuvimos replegados cerca de nuestro área y conseguimos complicarle mucho a un equipo especialista en estas situaciones. Todos los equipos contra los que nos vamos a enfrentar no son iguales. Ningún equipo tiene a Messi", recordó.

De ahí que crea que su ilusión se ha expandido al vestuario. "Todos estamos francamente ilusionados. El campo nuevo con la grada reformada va a tener más gente de la que se ha podido ver nunca. Va a ser algo espectacular, seguro. Para los que llegamos nuevos estamos seguros de que el ambiente nos parecerá increíble y así lo esperamos. Ya vas palpando estos días toda la ilusión de la afición por la calle", comentó sobre el lavado de cara del feudo verdiblanco.

"La ilusión no es incompatible con la responsabilidad. Esa ilusión hay que manejarla bien y gestionar bien los momentos porque tenemos un rival enfrente. La tranquilidad de los jugadores, el apoyo y la confianza son fundamentales para que todo el mundo pueda expresar lo mejor que lleva dentro. Si la afición nos apoya en este sentido todo irá mucho mejor", comentó.

Negó, no obstante, que la responsabilidad o la presión le afecten. "Yo sé que 50.000 abonados o 500 fotos que me tuve que hacer el otro día en la Ciudad Deportiva, que acabé a las once y pico de la noche, conlleva una responsabilidad, pero es exactamente la misma que sentía en Lugo. Y exactamente la misma que sentía en Las Palmas. La responsabilidad va conmigo, no va con la historia del club", argumentó.

Sobre el Celta, certificó que tienen un estilo similar y que deberán ser firmes para imponerse. "Quizá haya matices que nos diferencien, pero ellos también van a intentar salir con el balón desde atrás y usarán un juego combinativo donde prima tener el balón. En eso somos bastante similares, pero sí hay conceptos que seguramente no hemos visto en este último partido del Celta", relativizó.

Por último, reconoció que el extremo Cristian Tello está mejor. "Esta semana se ha entrenado con el grupo perfectamente al igual que ocurrió la semana anterior. Es un jugador que no ha jugado ningún partido y que lleva ocho días entrenándose con una lesión como la que ha tenido. Eso requiere su tiempo. Decidiré si juega de inicio o no, pero es seguro y obvio que todavía no veremos su mejor versión", aseguró.