Marotta ve un Barcelona más débil sin Neymar, pero todavía "peligroso"

Roma, 24 ago (EFE).- El consejero delegado del Juventus Turín, Giuseppe Marotta, consideró hoy que el Barcelona, su rival en la fase de grupos de la Liga de Campeones, está más débil por la salida del brasileño Neymar Júnior, pero subrayó que sigue siendo "peligroso".

"En este momento sí", contestó Marotta a la televisión "Premium Sport" cuando fue preguntado sobre si ve al Barcelona más débil tras el traspaso de Neymar al París Saint Germain por 222 millones de euros.

"La falta de Neymar pesa, pero veremos en estos días cómo le sustituyen. Son un grupo peligroso porque tienen mucha calidad", aseguró el consejero delegado.

"Cada grupo tiene dificultades, lo importante es llegar bien a todos los partidos. El destino depende de nosotros", agregó.

Marotta habló además del supuesto interés del Juventus por el centrocampista portugués del Barcelona André Gomes y reconoció que su club está barajando varias opciones.

"Hay óptimas relaciones con el Barcelona. Hablamos hoy pero no de fútbol. André Gomes es un nombre que salió en la prensa, pero nosotros no lo hablamos y en este momento no es un objetivo. Faltan 5 o 6 días para el cierre de mercado y estamos trabajando", dijo.