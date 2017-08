Ferreira, embajador del Chelsea: "Los duelos ante el Atlético serán difíciles"

Londres, 24 ago (EFE).- El portugués Paulo Ferreira, embajador del Chelsea, declaró hoy, después del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que los duelos ante el Atlético de Madrid "serán muy complicados", pero insistió que el conjunto inglés "siempre debe llegar lejos en la competición y, por qué no, intentar ganarla".

El vigente campeón de la Premier League regresa al máximo torneo continental después de un año de ausencia, y en el sorteo celebrado hoy ha quedado encuadrado en el Grupo C, junto a Roma (Italia) y Qarabag (Azerbaiyán), además del Atlético.

"Es un grupo complicado, como todos los de la Champions. Pero para nosotros lo importante es estar de vuelta en la competición", dijo el exfutbolista portugués, que vistió la camiseta 'Blue' entre 2004 y 2013. "Es raro que un club como el Chelsea no estuviera en la Liga de Campeones el último año, pero estamos de regreso y estamos encantados", añadió.

"Los duelos ante el Atlético serán difíciles, claro está, pero no hay descartar tampoco la complejidad de jugar ante el Roma o el Qarabag. Un club como el Chelsea debe llegar lo más lejos posible y, por qué no, intentar ganar el torneo. Es difícil, pero no imposible", señaló Ferreira a la cadena británica BT Sport.

Cuestionado sobre el futuro de Diego Costa, quien ha dejado claro que no quiere jugar más en Londres y que sólo le interesa vestir la camiseta del Atlético, el embajador del club inglés se limitó a responder con un conciso: "Esa es una pregunta muy difícil", antes de repetir que "lo más importante para el Chelsea es estar de vuelta en el torneo".