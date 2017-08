Castro: "El sorteo ha podido ser peor pero es exigente"

24/08/2017 - 21:13

"El objetivo es llegar a octavos, la ilusión llegar a cuartos"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Sevilla FC, José Castro, ha comentado este jueves que el sorteo de la fase de grupos hubiera podido ser peor para ellos pero ha asegurado que, tras tocarles el Liverpool, el Spartak Moscú y el Maribor, están ante una etapa "exigente" que deberán superar para llegar al objetivo de estar en los octavos de final de la competición.

"El sorteo ha podido ser peor, porque hay muchos y grandes equipos, pero es exigente, porque está el campeón de la liga rusa, está el Liverpool, que son palabras mayores, y luego está el Maribor, que aunque esté en el ultimo bombo, hago memoria y en la 13/14 jugamos una eliminatoria con ellos y la pasamos pero no con claridad", señaló a los medios del club.

Sobre ese precedente ante el campeón esloveno recordó lo duro que les fue ganarles. "Empatamos 2-2 allí y en el Sánchez Pizjuán ganamos 2-1, lo que quiere decir que el grupo es exigente, pero el Sevilla tiene la ilusión de estar lo más alto posible y no tener techo en este grupo e intentar todo", matizó.

Para Castro el objetivo no es otro que el de "llegar a octavos" y la "ilusión" es llegar a cuartos. "El año pasado llegamos a octavos y no fuimos capaces de llegar a cuartos, y este año tenemos que dar un pasito más, pero en el Sevilla no nos conformamos con nada, aunque estando con los pies en el suelo. Tenemos el objetivo de octavos y luego intentar pasar a cuartos", reiteró.

"Estamos enormemente contentos. Hay que darle un mérito enorme a lo que estamos haciendo. Las tres últimas temporadas en fase de grupos, cinco de las últimas once temporadas... Creo que tenemos que estar muy satisfechos", aseguró sobre el haberse clasificado de nuevo, pese al suspense de la previa ante el Istanbul Basaksehir.

Sobre el mercado, recordó que todavía buscan reforzar la plantilla. "De sobra es sabido que estamos a la búsqueda de un lateral izquierdo y esperamos que encontremos ese futbolista que necesitamos antes de que se cierre el mercado, pero eso nada tiene que ver con el dinero que te da la 'Champions', porque nuestra planificación esta hecha mucho antes y la realidad es que para nosotros es mucho más importante el prestigio que el dinero que te da la 'Champions'", argumentó el presidente.