El Barcelona hace oficial el fichaje de Ousmane Dembélé, primer 'galáctico' de la era post Neymar

Ha sido fichado por 105 millones de euros más variables

El delantero francés firmará por cinco temporadas y llevará el 11

Dembele, en una imagen de archivo, en un partido de la pasada temporada. Imagen: Reuters

El FC Barcelona ha hecho oficial este viernes la incorporación de Ousmane Dembélé, delantero francés de 20 años procedente del Borussia Dortmund después de llegar este jueves a un acuerdo con su club de origen por 105 millones de euros más variables.

El Barça ha indicado en un comunicado que Dembélé llegará este domingo a la ciudad y el lunes que viene pasará el reconocimiento médico, firmará el contrato y será presentado oficialmente.

El FC Barcelona y el Borussia Dortmund han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ousmane Dembélé por 105 millones de euros más variables. El jugador firmará contrato para las próximas cinco temporadas, tendrá una cláusula de rescisión del contrato de 400 millones de euros y llevará el dorsal número 11.

La incorporación de Coutinho (por el que el Barça sigue pujando ante el Liverpool) podría relegar a Dembélé a la segunda plaza. La intención del conjunto catalán es ficharlo a toda costa y las exigencias de los ingleses no bajan, por ahora, de los 160 millones.

Volviendo a Dembélé, su sueldo por ahora no ha trascendido pero parece que no irá acorde a su elevado precio (cobrará mucho, pero no tanto como invita a pensar el traspaso).

Hace un año este delantero/extremo francés apenas costaba 15 millones de euros. El Dortmund lo firmó por 19 y ahora, fruto de la hiperinflación que sufre el mercado del fútbol europeo, ha multiplicado casi por 10 su valor en un negocio redondo para el Dortmund. En el Barça llega con la presión de ser el primer recambio para el ataque en la era Neymar y de cumplir unas elevadas expectativas fruto del momento delicado de forma que atraviesa el que ya es su nuevo equipo.